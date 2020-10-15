菜刀大盜出獄後再犯 沒錢搶超商得手1千多元遭訴

54歲男子毛欽輝，14年前在台北市連續犯下10多起超商搶劫案，被封為「菜刀大盜」今年毛5月出獄，又涉嫌持刀搶劫大同區一家超商，得手現金400元、電話卡，共價值1千多元，警方當天在三溫暖逮捕毛男送辦，士林地檢署日前偵結，依攜帶凶器強盜罪嫌起訴。

今年9月6日凌晨4時許，毛涉嫌帶著手套持水果刀，走進大同區一家超商，持約15公分長的刀威脅店員打開收銀機，揚言「不要動，把錢交出來」「敢亂來我就刺死你」隨即搜刮收銀機內400元現金，拿走悠遊卡、餘額卡、預付卡等，價值共1098元。

警方獲報後，調閱超商監視器、離去路線之監視器，發現毛男犯案後逃往萬華區洗三溫暖，在視聽室呼呼大睡，依法逮捕後依法送辦，地檢署複訊後聲押獲准。

據悉，毛曾任職保全，2006年12月，因積欠2百多萬卡債及要付妻女贍養費，持刀跑到大安區和平東路三段一家超商搶劫6700元，之後在半年內連續犯下10多件搶案，當時警方發現毛使用三溫暖附近的公共電話聯繫家人，循線在三溫暖逮人。

毛入監後與妻女漸失聯繫，服刑13年，今年5月假釋出獄。由於無家人照顧，生活都靠友人救濟，他疑缺錢花用，再度持刀搶超商。毛犯後一開始否認犯行，直到店員指認加上監視器畫面等證據，才改口坦承「這幾個月真的沒錢，只能靠搶劫度日」。