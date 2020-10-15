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影／太陽花學運牙醫診所遭潑漆 疑網路匿名評論惹議

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市板橋區一間牙醫診所史姓醫師因曾參與太陽花學運爆紅，疑似日前在臉書「靠北牙醫」上發文引起爭議，其診所今天凌晨遭人潑灑紅漆，史姓醫師認為潑漆行為已經嚴重威脅個人與診所同事的人身安全，無法姑息，他強調，「言論自由是自由，但暴力不是」，今天已向警方報案。板橋警方已調閱監視器畫面追力追緝中。

板橋警方今天上午9時許接獲史姓醫師報案，經調閱案發地點監視畫面，發現獨自一人搭計程車到板橋，穿著白色長袖上衣、黑色長褲、戴帽子的中年男子，於今天凌晨4時23分朝診所鐵捲門潑灑紅漆，隨後再搭計程車逃逸。警方已依據計程車車號全力追查涉嫌潑漆子的下落。

據了解，在板橋區重慶路開設牙醫診所的史姓醫師，因曾參與太陽花學運，擔任醫療團副指揮而在網路上爆紅，近日疑似在臉書「靠北牙醫」上針對有牙醫師偷報健保事件發文引起網路論戰，遭匿名連續攻擊，還惹來診所遭人潑紅漆。

史姓醫師今天又在臉書發文表示，潑漆行為已經嚴重威脅個人與診所同事的人身安全，無法姑息，他強調，「言論自由是自由，但暴力不是」，他說，後續也感謝警方和檢調單位處理。

新北市板橋區一間牙醫診所史姓醫師因曾參與太陽花學運爆紅，疑似日前在臉書「靠北牙醫」上發文引起爭議，今天凌晨診所鐵捲門遭人潑灑紅漆，涉嫌潑漆男子得手後搭計程車逃逸。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區一間牙醫診所史姓醫師因曾參與太陽花學運爆紅，疑似日前在臉書「靠北牙醫」上發文引起爭議，今天凌晨診所鐵捲門遭人潑灑紅漆，涉嫌潑漆男子得手後搭計程車逃逸。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區一間牙醫診所史姓醫師因曾參與太陽花學運爆紅，疑似日前在臉書「靠北牙醫」上發文引起爭議，今天凌晨診所鐵捲門遭人潑灑紅漆。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區一間牙醫診所史姓醫師因曾參與太陽花學運爆紅，疑似日前在臉書「靠北牙醫」上發文引起爭議，今天凌晨診所鐵捲門遭人潑灑紅漆。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區一間牙醫診所史姓醫師因曾參與太陽花學運爆紅，疑似日前在臉書「靠北牙醫」上發文引起爭議，今天凌晨診所鐵捲門遭人潑灑紅漆，報案後在臉書留言感謝警方和檢調單位處理。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區一間牙醫診所史姓醫師因曾參與太陽花學運爆紅，疑似日前在臉書「靠北牙醫」上發文引起爭議，今天凌晨診所鐵捲門遭人潑灑紅漆，報案後在臉書留言感謝警方和檢調單位處理。記者王長鼎／翻攝

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