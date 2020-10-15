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全聯會員點數被惡搞 兩男開通上千假帳號賺1500萬點
賴姓、張姓男子利用全聯福利中心促銷活動，下載會員APP及推薦他人下載，可獲點數折抵消費金額，以假資料開通1320個會員帳號，得手大量點數轉賣120萬元，刑事局接獲全聯報案，查獲兩人依詐欺、妨害電腦使用罪嫌究辦。
警方調查，賴姓（32歲）、張姓（25歲）男子沒有穩定職業，因玩網路遊戲認識，靠賣遊戲寶物賺錢。
今年5月起，賴、張分別在桃園、新北市住處使用電腦，下載全聯會員APP，以電腦程式輸入虛假的姓名、電話、生日，透過簡訊認證服務公司提供的大量手機門號，回傳認證碼簡訊給全聯，開通1320個會員帳號。
開通會員、推薦他人下載分別可獲100點，被推薦再賺200點，每10點折抵1元消費。賴、張大量開通、推薦，得手價值150萬元的1500萬點，集中轉至帳號「黃敬曉」，上網以8折賣出獲利120萬元。
全聯去年10月15日起推出活動，今年8月發現會員「黃敬曉」點數龐大起疑，上月由法務人員赴刑事局報案。刑事局偵七大隊第二隊追查，本月12日搜索賴、張住處，帶回兩人偵詢，查扣電腦發現該程式。
賴、張坦承「洗點數」，稱不知此舉違法，電腦程式是友人撰寫；警詢後請回，追查提供程式的共犯。
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