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全聯會員點數被惡搞 兩男開通上千假帳號賺1500萬點

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

賴姓、張姓男子利用全聯福利中心促銷活動，下載會員APP及推薦他人下載，可獲點數折抵消費金額，以假資料開通1320個會員帳號，得手大量點數轉賣120萬元，刑事局接獲全聯報案，查獲兩人依詐欺、妨害電腦使用罪嫌究辦。

警方調查，賴姓（32歲）、張姓（25歲）男子沒有穩定職業，因玩網路遊戲認識，靠賣遊戲寶物賺錢。

今年5月起，賴、張分別在桃園、新北市住處使用電腦，下載全聯會員APP，以電腦程式輸入虛假的姓名、電話、生日，透過簡訊認證服務公司提供的大量手機門號，回傳認證碼簡訊給全聯，開通1320個會員帳號。

開通會員、推薦他人下載分別可獲100點，被推薦再賺200點，每10點折抵1元消費。賴、張大量開通、推薦，得手價值150萬元的1500萬點，集中轉至帳號「黃敬曉」，上網以8折賣出獲利120萬元。

全聯去年10月15日起推出活動，今年8月發現會員「黃敬曉」點數龐大起疑，上月由法務人員赴刑事局報案。刑事局偵七大隊第二隊追查，本月12日搜索賴、張住處，帶回兩人偵詢，查扣電腦發現該程式。

賴、張坦承「洗點數」，稱不知此舉違法，電腦程式是友人撰寫；警詢後請回，追查提供程式的共犯。

賴姓、張姓男子利用全聯促銷活動，以假資料開通會員帳號，得手1500萬點。圖／全聯福利中心提供
賴姓、張姓男子利用全聯促銷活動，以假資料開通會員帳號，得手1500萬點。圖／全聯福利中心提供
賴姓、張姓男子利用全聯促銷活動，以假資料開通會員帳號，得手大量點數轉賣120萬元，刑事局查扣電腦究辦。記者李奕昕／翻攝
賴姓、張姓男子利用全聯促銷活動，以假資料開通會員帳號，得手大量點數轉賣120萬元，刑事局查扣電腦究辦。記者李奕昕／翻攝
賴姓、張姓男子利用全聯促銷活動，以假資料開通會員帳號，得手大量點數轉賣120萬元，刑事局查扣電腦究辦。記者李奕昕／翻攝
賴姓、張姓男子利用全聯促銷活動，以假資料開通會員帳號，得手大量點數轉賣120萬元，刑事局查扣電腦究辦。記者李奕昕／翻攝
賴姓、張姓男子利用全聯促銷活動，以假資料開通會員帳號，得手大量點數轉賣120萬元，刑事局查扣電腦究辦。記者李奕昕／翻攝
賴姓、張姓男子利用全聯促銷活動，以假資料開通會員帳號，得手大量點數轉賣120萬元，刑事局查扣電腦究辦。記者李奕昕／翻攝
賴姓、張姓男子利用全聯促銷活動，以假資料開通會員帳號，得手大量點數轉賣120萬元，刑事局查扣電腦究辦。記者李奕昕／攝影
賴姓、張姓男子利用全聯促銷活動，以假資料開通會員帳號，得手大量點數轉賣120萬元，刑事局查扣電腦究辦。記者李奕昕／攝影
賴姓、張姓男子利用全聯促銷活動，以假資料開通會員帳號，得手大量點數轉賣120萬元，刑事局查扣電腦究辦。記者李奕昕／翻攝
賴姓、張姓男子利用全聯促銷活動，以假資料開通會員帳號，得手大量點數轉賣120萬元，刑事局查扣電腦究辦。記者李奕昕／翻攝
賴姓、張姓男子利用全聯促銷活動，以假資料開通會員帳號，得手大量點數轉賣120萬元，刑事局查扣電腦究辦。記者李奕昕／翻攝
賴姓、張姓男子利用全聯促銷活動，以假資料開通會員帳號，得手大量點數轉賣120萬元，刑事局查扣電腦究辦。記者李奕昕／翻攝

詐欺 全聯 APP

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