影／嘉市婦人燒成焦屍 丈夫淚喊：她是很好的老婆

嘉義市南田公園旁一處鐵皮屋二樓今天凌晨大火，48歲蔡姓婦人葬生火窟，市長黃敏惠今天下午到新南派出所慰問蔡的劉姓丈夫，劉忍不住哭喊「她是一個很好的老婆...怎麼沒出來」，黃敏惠聽了也忍不住哽咽安慰說「我相信她是，你要堅強，還有兩個孩子要照顧，市府也會全力協助」。

該處鐵皮屋凌晨大火，共延燒四棟透天厝住宅，劉男及就讀國小、國中的孩子陸續跳窗逃生，但蔡婦遲遲未出現，消防人員搜索發現她趴臥在浴室，已成焦屍。

劉男與受災戶今天下午在派出所陸續做筆錄，黃敏惠、立委王美惠、嘉邑行善團理事長徐文志等人前往慰問，並致上慰問金，劉男不斷落淚，數度無法言語。

黃敏惠說，感謝嘉義許多公益團體關心，凌晨發生的災害，相信很多人都睡不著，兩個孩子失去很好的媽媽，會全盤檢討，包括加裝住警器，也不要占用消防通道。

市府教育處指出，蔡的兩名兒子因輕微嗆傷送醫後，立即由校長、主任、導師於第一時間至醫院探望孩子，因家中已燒毀，校方也提供書包1個、襪子兩雙、筆袋文具等1包，講義、書本、制服和體育服等，也會給予親屬情感支持，早日走過傷痛。

市府消防局指出，該處鐵皮屋未裝住警器，該戶也不是住警器補助範圍內，但會不斷宣導，尤其鐵皮屋一定要加裝，否則全面燃燒延燒很快；另外發生火警不要躲在浴室避難，因浴室門多為塑膠製，容易燒融，濃煙竄入後恐會造成窒息。