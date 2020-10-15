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車頭毀了！基隆男雨天開車失控 撞倒路旁測速照相機

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市一名男子雨天凌晨駕車行經基金三路、武訓街口時，失控自撞，車頭毀損，還撞倒路旁測速照相機桿，所幸傷勢不嚴重。市警局統計今年已發生超過50件天雨路滑導致自摔、自撞事故，提醒汽機車駕駛人減速慢行，保持安全車距。

基隆市警局交通隊今天表示，昨天凌晨1點多，男子獨自駕駛自小客車，行經基金三路、武訓街口，疑因天雨路滑失控，自撞路旁測速照相機，造成車頭嚴重凹陷、測速照相桿倒地，所幸肇事男子傷勢不嚴重，但須面臨修車及賠償測速照相機毀損責任。

警方表示，基隆向來有「雨都」之稱，進入秋冬後東北季風經常帶來降雨，影響行車安全。今年至今已發生雨天自摔、自撞交通事故超過50件，肇事原因多為「未注意車前狀況」。

交通警察隊提醒用路人，雨天行車應保持安全車距，減速慢行，降低失控打滑的風險。行車前務必檢查雨刷、車燈是否能正常運作，避免影響行車視線，也要檢查輪胎胎紋是否夠深、胎壓是否足夠，避免影響煞車效能，更重要的是隨時注意車前狀況，確保行車安全。

基隆市一名男子雨天凌晨駕車失控自撞，造成車頭毀損，還撞倒路旁測速照相機桿。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市一名男子雨天凌晨駕車失控自撞，造成車頭毀損，還撞倒路旁測速照相機桿。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市一名男子雨天凌晨駕車失控自撞，造成車頭毀損，還撞倒路旁測速照相機桿。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市一名男子雨天凌晨駕車失控自撞，造成車頭毀損，還撞倒路旁測速照相機桿。記者邱瑞杰／翻攝

測速 基隆 事故

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