信建商付125萬能買三千萬豪宅？他沒買到房再欠千萬債

新北市議員黃俊哲今召開記者會踢爆，有建商透過投資理財課程，宣稱以低廉頭期款就能買房，還可將資產從負債3千萬在8個月內迅速還清，一名魏先生因此付了125萬頭期款，買下3300多萬的房子，並在建商承諾可無息借款兩年的情況下，簽下上千萬本票，不料交屋後立刻收到強制執行通知，因無力清償，新屋反遭法拍，房子沒買到，還欠下上千萬債務。

魏先生指出，2017年在朋友介紹下，參加綽號「江媽」開設的理財講座，宣稱「低頭款」就可以住進豪宅，再透過不動產理財方式，可快速償還債務、致富，上課地點就位於金富建設公司推出的「金富帝寶」社區中。

魏先生表示，講座結束前，就會開始介紹可以買建案，主要都是金富帝寶的房子，現場也會請許多已購買者見證，創造投資利多的氛圍。此外建商也會承諾，銀行貸款金額不夠時，可以簽本票擔保方式借款，2年無息，因此他才決定支付125萬頭期款，並簽下1017萬本票，買下一間3317萬的房子。

不料，同年9月交屋後，9月底就收到強制執行通知，房屋更遭建商拿去抵押設定，變得毫無價值，由於他無法一次清償千萬本票，房子只能被法拍，買走的人竟然就是金富建設劉姓經理，同時也是負責人之子，怒控「根本是場精心設計過的騙局。」

魏先生調查後，發現類似遭遇的受害人高達50位，都是購買金富建設的建案，因此他們也組成自救會，提出「停止法拍、撤銷查封、塗銷設定、還我本票」四大訴求，除了循法律訴訟途徑，更要揭露此事，避免更多人受害；黃俊哲也表示，江媽為首的理財課程，目前仍在新北市開課，主管機關應嚴查。

新北市法制局消保官周繼雄說，初步研判，業者為結構性誘導民眾買房，有詐欺之嫌，若有明確事證可協助民眾向檢警告發；另外，行為人從事非法代銷行為，恐違反不動產經紀業管理條例第32條，非經紀業而經營仲介或代銷業務者，主管機關應禁止其營業，並處公司負責人、商號負責人或行為人10萬元以上30萬元以下罰鍰。