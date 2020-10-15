婦人聽信網友可投資鑽油平台 到銀行一口氣要匯款320萬

55歲侯姓女子日前在手機通訊交友軟體上，認識自稱在從事石油鑽油平台投資工作的印尼籍男子，陷入話術圈套後，誘騙她一起投資未來，昨天侯女至中國信託台南分行欲匯款歐元9萬7000元（約台幣320萬元）至指定外國帳戶，經細心行員詢問，她說要投資事業，但對內容又說不出個所以然，經通報員警共同勸說下才打消匯款的念頭。

侯女抵達銀行，一次要匯歐元9萬7000元大筆款項至指定外國銀行，引起行員的注意，主動關懷提問匯款用途為何？如何認識對方？等等，她回答說要投資事業，行員詢問能否提供友人照片及匯款理由？她即支支吾吾，無從回答。