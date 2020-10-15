快訊

境外+1！又見出關自費採檢揪新冠肺炎陽性 無症狀菲籍移工確診

今年關第2店！韓美妝innisfree東區忠孝旗艦店 驚傳歇業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

朴子市配天宮前夫妻當眾拉扯 疑上演抓姦場面遭警帶回

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導

嘉義縣定古蹟宗教聖地朴子市配天宮，昨天中午有輛轎車停在廟前廣場，有名中年男子情緒激動，與下車的妻子，互相激烈拉扯，坐駕駛座男子不肯下車，過程全被路過民眾拿手機拍下，3名員警獲報到場處理，男子當員警面指控「通姦！」，員警帶回派出所，因通姦除罪，將丈夫通報家暴，三人都未提傷害告訴。

警方調查，2男1女住雲林，並非嘉義人，昨天中午已結婚的男子開車，跟隨妻子與另名男子共乘的轎車，開到朴子市配天宮前廣場，車停下，男子氣得衝到妻子搭乘的車子，駕駛座開打開，男子與妻子相互拉扯，員警到場指控通姦。

夫妻與開車載妻子的另名男子，三人都出現輕微擦傷，三人到派出所，丈夫看著載妻子男子，情緒幾近抓狂，警方問開車男子是否提告，男子沉默，警方對指控通姦丈夫說，通姦除罪，可循民事提告，因其涉對妻子施暴，警方將他通報家暴，勸他控管好情緒，「不要做出衝動犯法的事，免得被害人反而變成加害者！

從民眾拍下上傳臉書社群的4分多鐘影片，丈夫與妻子激烈拉扯，要拉坐駕駛座的男子下車，妻子阻擋，要開車男子快走，氣得丈夫破口大罵，大批路過及現場民眾圍觀，3名員警到場勸架拉開，男子當面指控「通姦」，帶回三人調查。廟方說，昨天接獲民眾通報廟前爆發男女糾紛，馬上報案處理。

嘉義縣朴子市配天宮昨天中午有輛轎車停在廟前廣場，有名中年男子情緒激動，與下車的妻子，互相激烈拉扯，坐駕駛座男子不肯下車，過程全被路過民眾拿手機拍下，3名員警獲報到場處理，男子當員警面指控「通姦！」。記者魯永明／翻攝
嘉義縣朴子市配天宮昨天中午有輛轎車停在廟前廣場，有名中年男子情緒激動，與下車的妻子，互相激烈拉扯，坐駕駛座男子不肯下車，過程全被路過民眾拿手機拍下，3名員警獲報到場處理，男子當員警面指控「通姦！」。記者魯永明／翻攝
嘉義縣朴子市配天宮昨天中午有輛轎車停在廟前廣場，有名中年男子情緒激動，與下車的妻子，互相激烈拉扯，坐駕駛座男子不肯下車，過程全被路過民眾拿手機拍下，3名員警獲報到場處理，男子當員警面指控「通姦！」。記者魯永明／翻攝
嘉義縣朴子市配天宮昨天中午有輛轎車停在廟前廣場，有名中年男子情緒激動，與下車的妻子，互相激烈拉扯，坐駕駛座男子不肯下車，過程全被路過民眾拿手機拍下，3名員警獲報到場處理，男子當員警面指控「通姦！」。記者魯永明／翻攝

嘉義 家暴 朴子

延伸閱讀

影／「瑞典戰車」暴衝連環撞 肇事翁嚇傻：一瞬間發生

影／命大！無照少年飛車撞轎車 騰空翻轉幾圈落地受輕傷

嘉市17日徵才逾2300職缺 健身教練月薪上看6萬

急需用錢 竟將妻子買的轎車拿去當鋪抵押犯偽造文書罪

相關新聞

東海商圈4死氣爆人為？火調報告出爐：瓦斯開關被打開

台中市龍井區東海商圈民宅在上月19日凌晨4時許傳出氣爆意外，釀4死悲劇，燃燒4戶民宅、16輛汽機車，檢、警、消在陳姓死者...

心酸...嘉市婦人成焦屍 兒送醫問「媽媽怎麼沒有來？」

嘉義市南田公園一處鐵皮屋二樓傳出大火，48歲蔡姓婦人逃生不及，命喪火窟，就讀國小六年級和國中二年級的兒子因輕微嗆傷，送醫...

疑緊張猛踩油門 老婦撞前車再倒車撞攤販住戶

63歲洪姓老婦昨天下午1時許駕駛轎車自新北市三重區文化北路段上停等紅燈準備起步時，先撞擊前方貨車後，又疑似緊張倒車衝向後...

高雄大寮男子載父親就醫返家 自撞安全島稱是恍神

高雄大寮區昨天下午5點多時，在光明路發生一起自撞車禍。一名黃姓男子在開車載著父親就醫後回程途中，因不明原因自撞安全島，導...

朴子市配天宮前夫妻當眾拉扯 疑上演抓姦場面遭警帶回

嘉義縣定古蹟宗教聖地朴子市配天宮，昨天中午有輛轎車停在廟前廣場，有名中年男子情緒激動，與下車的妻子，互相激烈拉扯，坐駕駛...

萬華抑鬱婦與丈夫爭吵獨自過夜 燒炭不治丈夫女兒也送醫

59歲高姓女子長期情緒不穩，昨天與65歲詹姓丈夫起爭執後，賭氣從6樓住處跑到7樓房間獨自過夜，未料高女丈夫及女兒今晨上樓...

影／貨車卡溝進退兩難 警展重訓成果「人力搬車」脫困

台中市林姓男子在9日開貨車送貨時，欲前往大坑山區8號步道附近店家，但途中因產業道路狹窄，右後輪卡在山溝，動彈不得，第五警...

影／「瑞典戰車」暴衝連環撞 肇事翁嚇傻：一瞬間發生

高雄市左營昨傍晚發生轎車暴衝連環車禍，72歲魏姓老翁自駕素有「瑞典戰車」之稱的轎車，沿博愛二路右轉明華一路，轎車卻莫名暴...

台東1高中生買晚餐穿越馬路遭撞 幸無大礙

台東市1名16歲豐姓高中生昨晚外出購買晚餐穿越馬路時，被一輛銀色休旅車撞上，未料，駕駛竟未停車查看，反而加速逃逸，所幸遭...

台中白色BMW車凌晨肇事撞轎車後 駕駛竟棄車逃離現場

台中市大里區中興路二段與現岱路口凌晨發生兩車在路口相撞的交通事故案，車禍後，駕駛白色BMW車子的駕駛立即棄車逃逸，另輛白...

嘉市鐵皮屋大火 丈夫叫醒孩子跳樓逃生妻子命喪火窟

嘉義市南田公園旁一處鐵皮屋二樓今天凌晨一時許傳出大火，48歲蔡姓婦人逃生不及，被燒成焦屍，蔡的劉姓丈夫一度哭到腿軟，他哀...

影／司法不符合期待？高雄男竟恐嚇地檢署「更換門面」

高雄市橋頭地檢署昨天下午發現不明人士在大門壁面張貼紙條，內容提及「門面更換通知，預計十月底前于橋頭地檢署更換門面」，恐嚇...

熱門新聞

再1天結束隔離 居家檢疫外籍女子陳屍家中

陳斐娟貼文讓「愛情的騙子我問你」到處放 劉建國上訴

影／嘉義市鐵皮屋暗夜大火 婦人燒成焦屍

東海商圈4死氣爆人為？火調報告出爐：瓦斯開關被打開

私菸案再爆訂菸大戶 吳宗憲女性友人買350條私菸遭起訴

蘆洲警匪飛車追逐 嫌犯連撞公車及小黃被捕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。