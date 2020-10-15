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朴子市配天宮前夫妻當眾拉扯 疑上演抓姦場面遭警帶回
嘉義縣定古蹟宗教聖地朴子市配天宮，昨天中午有輛轎車停在廟前廣場，有名中年男子情緒激動，與下車的妻子，互相激烈拉扯，坐駕駛座男子不肯下車，過程全被路過民眾拿手機拍下，3名員警獲報到場處理，男子當員警面指控「通姦！」，員警帶回派出所，因通姦除罪，將丈夫通報家暴，三人都未提傷害告訴。
警方調查，2男1女住雲林，並非嘉義人，昨天中午已結婚的男子開車，跟隨妻子與另名男子共乘的轎車，開到朴子市配天宮前廣場，車停下，男子氣得衝到妻子搭乘的車子，駕駛座開打開，男子與妻子相互拉扯，員警到場指控通姦。
夫妻與開車載妻子的另名男子，三人都出現輕微擦傷，三人到派出所，丈夫看著載妻子男子，情緒幾近抓狂，警方問開車男子是否提告，男子沉默，警方對指控通姦丈夫說，通姦除罪，可循民事提告，因其涉對妻子施暴，警方將他通報家暴，勸他控管好情緒，「不要做出衝動犯法的事，免得被害人反而變成加害者！
從民眾拍下上傳臉書社群的4分多鐘影片，丈夫與妻子激烈拉扯，要拉坐駕駛座的男子下車，妻子阻擋，要開車男子快走，氣得丈夫破口大罵，大批路過及現場民眾圍觀，3名員警到場勸架拉開，男子當面指控「通姦」，帶回三人調查。廟方說，昨天接獲民眾通報廟前爆發男女糾紛，馬上報案處理。
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