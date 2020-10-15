快訊

境外+1！又見出關自費採檢揪新冠肺炎陽性 無症狀菲籍移工確診

今年關第2店！韓美妝innisfree東區忠孝旗艦店 驚傳歇業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萬華抑鬱婦與丈夫爭吵獨自過夜 燒炭不治丈夫女兒也送醫

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

59歲高姓女子長期情緒不穩，昨天與65歲詹姓丈夫起爭執後，賭氣從6樓住處跑到7樓房間獨自過夜，未料高女丈夫及女兒今晨上樓查看，一開房門就發現滿屋炭灰，高女已陳屍房內，父女倆急忙報警，過程中也因吸入過多一氧化碳導致意識模糊，警消到場將一家三口送醫救治後，詹姓父女順利脫險，高女則不幸身亡。

據悉，高女一家三人住在台北市萬華區西藏路一間公寓6樓，在樓頂有加蓋房間。高女近10餘年來情緒不穩定，狀況時好時壞，昨晚又因故與家人起口角爭執，她一氣之下獨自上到7樓頂加房間過夜。

今早高女65歲的丈夫與32歲的女兒上樓查看，先是在樓梯間發現用剩的木炭，急忙打開7樓房間時，又發現房內充滿灰燼，一旁擺有燃燒過的木炭，而高女已陳屍屋內。

詹姓父女倆見狀立刻報警，卻在過程中吸入過多屋內的一氧化碳，警消獲報到場時，父女倆也出現意識模糊情況；警消事後將高女、其女兒送至和平醫院救治，高女丈夫則送往西園醫院治療。

3人到院治療後，詹姓父女情況穩定無大礙，但高女經歷1小時的搶救，仍被宣告不治。警方事後介入調查，初步排除外力介入，僅發現死者屋內留有一紙遺書，指「離開後要將錢財留做公益」。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

高女昨晚因故與家人起口角爭執，她一氣之下獨自上到7樓頂加房間過夜。記者李隆揆／翻攝
高女昨晚因故與家人起口角爭執，她一氣之下獨自上到7樓頂加房間過夜。記者李隆揆／翻攝

西藏 北市

延伸閱讀

病兒陳屍家中 8旬父自首：失手打死

不是你的局也能吃！他曝中秋用這招就可串門吃烤肉 網：太狂

21歲女教師見網友失蹤 5天後「全身傷」陳屍森林

開店經濟壓力 新北情侶檔留遺書陳屍屋內遺體發還家屬

相關新聞

東海商圈4死氣爆人為？火調報告出爐：瓦斯開關被打開

台中市龍井區東海商圈民宅在上月19日凌晨4時許傳出氣爆意外，釀4死悲劇，燃燒4戶民宅、16輛汽機車，檢、警、消在陳姓死者...

心酸...嘉市婦人成焦屍 兒送醫問「媽媽怎麼沒有來？」

嘉義市南田公園一處鐵皮屋二樓傳出大火，48歲蔡姓婦人逃生不及，命喪火窟，就讀國小六年級和國中二年級的兒子因輕微嗆傷，送醫...

疑緊張猛踩油門 老婦撞前車再倒車撞攤販住戶

63歲洪姓老婦昨天下午1時許駕駛轎車自新北市三重區文化北路段上停等紅燈準備起步時，先撞擊前方貨車後，又疑似緊張倒車衝向後...

高雄大寮男子載父親就醫返家 自撞安全島稱是恍神

高雄大寮區昨天下午5點多時，在光明路發生一起自撞車禍。一名黃姓男子在開車載著父親就醫後回程途中，因不明原因自撞安全島，導...

朴子市配天宮前夫妻當眾拉扯 疑上演抓姦場面遭警帶回

嘉義縣定古蹟宗教聖地朴子市配天宮，昨天中午有輛轎車停在廟前廣場，有名中年男子情緒激動，與下車的妻子，互相激烈拉扯，坐駕駛...

萬華抑鬱婦與丈夫爭吵獨自過夜 燒炭不治丈夫女兒也送醫

59歲高姓女子長期情緒不穩，昨天與65歲詹姓丈夫起爭執後，賭氣從6樓住處跑到7樓房間獨自過夜，未料高女丈夫及女兒今晨上樓...

影／貨車卡溝進退兩難 警展重訓成果「人力搬車」脫困

台中市林姓男子在9日開貨車送貨時，欲前往大坑山區8號步道附近店家，但途中因產業道路狹窄，右後輪卡在山溝，動彈不得，第五警...

影／「瑞典戰車」暴衝連環撞 肇事翁嚇傻：一瞬間發生

高雄市左營昨傍晚發生轎車暴衝連環車禍，72歲魏姓老翁自駕素有「瑞典戰車」之稱的轎車，沿博愛二路右轉明華一路，轎車卻莫名暴...

台東1高中生買晚餐穿越馬路遭撞 幸無大礙

台東市1名16歲豐姓高中生昨晚外出購買晚餐穿越馬路時，被一輛銀色休旅車撞上，未料，駕駛竟未停車查看，反而加速逃逸，所幸遭...

台中白色BMW車凌晨肇事撞轎車後 駕駛竟棄車逃離現場

台中市大里區中興路二段與現岱路口凌晨發生兩車在路口相撞的交通事故案，車禍後，駕駛白色BMW車子的駕駛立即棄車逃逸，另輛白...

嘉市鐵皮屋大火 丈夫叫醒孩子跳樓逃生妻子命喪火窟

嘉義市南田公園旁一處鐵皮屋二樓今天凌晨一時許傳出大火，48歲蔡姓婦人逃生不及，被燒成焦屍，蔡的劉姓丈夫一度哭到腿軟，他哀...

影／司法不符合期待？高雄男竟恐嚇地檢署「更換門面」

高雄市橋頭地檢署昨天下午發現不明人士在大門壁面張貼紙條，內容提及「門面更換通知，預計十月底前于橋頭地檢署更換門面」，恐嚇...

熱門新聞

再1天結束隔離 居家檢疫外籍女子陳屍家中

陳斐娟貼文讓「愛情的騙子我問你」到處放 劉建國上訴

影／嘉義市鐵皮屋暗夜大火 婦人燒成焦屍

東海商圈4死氣爆人為？火調報告出爐：瓦斯開關被打開

私菸案再爆訂菸大戶 吳宗憲女性友人買350條私菸遭起訴

蘆洲警匪飛車追逐 嫌犯連撞公車及小黃被捕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。