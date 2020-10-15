萬華抑鬱婦與丈夫爭吵獨自過夜 燒炭不治丈夫女兒也送醫

59歲高姓女子長期情緒不穩，昨天與65歲詹姓丈夫起爭執後，賭氣從6樓住處跑到7樓房間獨自過夜，未料高女丈夫及女兒今晨上樓查看，一開房門就發現滿屋炭灰，高女已陳屍房內，父女倆急忙報警，過程中也因吸入過多一氧化碳導致意識模糊，警消到場將一家三口送醫救治後，詹姓父女順利脫險，高女則不幸身亡。

據悉，高女一家三人住在台北市萬華區西藏路一間公寓6樓，在樓頂有加蓋房間。高女近10餘年來情緒不穩定，狀況時好時壞，昨晚又因故與家人起口角爭執，她一氣之下獨自上到7樓頂加房間過夜。

今早高女65歲的丈夫與32歲的女兒上樓查看，先是在樓梯間發現用剩的木炭，急忙打開7樓房間時，又發現房內充滿灰燼，一旁擺有燃燒過的木炭，而高女已陳屍屋內。

詹姓父女倆見狀立刻報警，卻在過程中吸入過多屋內的一氧化碳，警消獲報到場時，父女倆也出現意識模糊情況；警消事後將高女、其女兒送至和平醫院救治，高女丈夫則送往西園醫院治療。

3人到院治療後，詹姓父女情況穩定無大礙，但高女經歷1小時的搶救，仍被宣告不治。警方事後介入調查，初步排除外力介入，僅發現死者屋內留有一紙遺書，指「離開後要將錢財留做公益」。