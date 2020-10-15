影／貨車卡溝進退兩難 警展重訓成果「人力搬車」脫困

台中市林姓男子在9日開貨車送貨時，欲前往大坑山區8號步道附近店家，但途中因產業道路狹窄，右後輪卡在山溝，動彈不得，第五警分局警北屯所警員獲報到場，展現平常「重訓」的成果，先用石頭、磚塊抵住輪胎，避免滑落後，一起與民眾徒手搬車，費盡九牛二虎之力，終於協助貨車脫困，林也非常感謝警方的協助。

第五警分局北屯所警員李隆明、陳佳瑋9日下午2時許，擔服守望勤務時，接獲值班派遣於大坑8號步道有車卡在斜坡上需要警方協助。

兩警前往8號步道，在民眾引導下，前往報案的林姓男子（60歲）貨車受困的地點，發現一輛貨車卡在轉彎處，旁邊即是小水溝，進退兩難，隨時都有滑落的危險，林則焦急站在貨車旁不知道該如何是好。

警方立即上前幫忙，先是撿拾石頭及磚塊抵住車輪，避免車輪持續滑落，並與林及熱心民眾一起搬車，展現平時「重量訓練」的成果，眾人費盡吃奶力氣，數度挪動貨車後，終於讓車輪稍微移到較為平穩的地面，再由較為熟悉路況的地主協助駕駛貨車，加足油門讓貨車脫困，順利轉彎。

林姓男子表示，當天是要送貨到大坑8號步道附近的店家，因為導航指示從該處前往，不熟悉路況才不慎卡在該處，轉彎險滑落水溝內，真的十分感謝員警的熱心幫助，不然在這偏僻的地方吊車要進入也很困難。