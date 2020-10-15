心酸...嘉市婦人成焦屍 兒送醫問「媽媽怎麼沒有來？」

嘉義市南田公園一處鐵皮屋二樓傳出大火，48歲蔡姓婦人逃生不及，命喪火窟，就讀國小六年級和國中二年級的兒子因輕微嗆傷，送醫觀察，家人不敢告訴兩名孩子噩耗，校長、導師到醫院關懷時，長子還天真地說「爸爸媽媽怎麼沒有來？」，讓旁人聽了都心酸。

消防局到場後，蔡婦的劉姓丈夫、兩名孩子都已跳下三公尺高的二樓逃生，消防局搜索發現蔡婦時，已成焦屍，身體趴臥在二樓靠近陽台處，全身被雜物和掉落的建材壓住，只剩一條腿露在外頭。

蔡的兩名兒子送醫後留院觀察，祖父到場陪同，校長等人一早到場關懷，祖父便交代還不要告訴孩子噩耗，但長子一見到校長，便說「爸爸媽媽怎麼沒有來」，校長們趕緊安撫說「先打起精神，乖乖刷牙洗臉，把早餐吃完」，次子則沈默不語。

校方說，蔡婦平時與丈夫感情甚堵，都會親自來接送孩子，班親會、校慶等活動，夫妻倆也一定參加，兩名孩子都很活潑，很投入學校活動，發生噩耗，全校都很不捨，已啟動班級輔導、生命教育等，因劉家火災嚴重，也幫孩子們準備全新的制服、書包和童軍椅等，下午就會送過去。

消防局指出，火勢總共延燒四棟民宅，起火點為劉家的一樓，格局為孝親房和衛浴設備，二層樓的燃燒面積為90平方公尺，因火勢猛烈，屋頂和夾層木質地板都燒塌，蔡姓婦人倒臥的位置為浴室，疑似逃生不及躲入。

劉父哀痛地說，今天凌晨他發現一樓有濃煙，下樓查看後發現大火，已無法逃生，便到孩子房間，叫醒他們，趕快打開窗戶，與妻子一起要孩子們跳樓逃生。起初孩子不敢跳，他就先跳下樓，妻子殿後，他陸續在樓下接住孩子，沒想到妻子卻沒跳下來。