聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／「瑞典戰車」暴衝連環撞 肇事翁嚇傻：一瞬間發生
高雄市左營昨傍晚發生轎車暴衝連環車禍，72歲魏姓老翁自駕素有「瑞典戰車」之稱的轎車，沿博愛二路右轉明華一路，轎車卻莫名暴衝，擦撞對向貨車，接著滑行到富民路口，再撞上貨車推土機，造成4車毀損，肇事原因待警方釐清。
警方調查，72歲魏姓老翁昨天下午原本打算在明華一路接送親友，轎車卻在準備停靠路旁時莫名暴衝。暴衝轎車先撞上對向停等紅燈的小貨車，一路滑行富民路口，再撞上同樣在路口停等紅燈的藍色貨車；貨車附載的山貓推土機被「頂起」後滑落，「撞」況慘不忍睹。貨車受撞擊後向前推進，波及到前方黑色轎車。
魏翁銀色小轎車頭幾乎全毀，另3輛受波及的貨車、轎車車身也受不等損傷。魏翁胸部挫傷及右手擦傷，幸好生命安全無虞，其餘車輛駕駛均未受傷。警方初步對4名駕駛施行酒測，酒測值均為0，排除酒駕情事，將深入鑑定調查事故原因，釐清肇事責任。
警方呼籲，駕駛開車上路前，應進行例行性檢查保養車輛，並仔細檢查，才能確保自身及其他用路人行車安全。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言