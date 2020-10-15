影／「瑞典戰車」暴衝連環撞 肇事翁嚇傻：一瞬間發生

高雄市左營昨傍晚發生轎車暴衝連環車禍，72歲魏姓老翁自駕素有「瑞典戰車」之稱的轎車，沿博愛二路右轉明華一路，轎車卻莫名暴衝，擦撞對向貨車，接著滑行到富民路口，再撞上貨車推土機，造成4車毀損，肇事原因待警方釐清。

警方調查，72歲魏姓老翁昨天下午原本打算在明華一路接送親友，轎車卻在準備停靠路旁時莫名暴衝。暴衝轎車先撞上對向停等紅燈的小貨車，一路滑行富民路口，再撞上同樣在路口停等紅燈的藍色貨車；貨車附載的山貓推土機被「頂起」後滑落，「撞」況慘不忍睹。貨車受撞擊後向前推進，波及到前方黑色轎車。

魏翁銀色小轎車頭幾乎全毀，另3輛受波及的貨車、轎車車身也受不等損傷。魏翁胸部挫傷及右手擦傷，幸好生命安全無虞，其餘車輛駕駛均未受傷。警方初步對4名駕駛施行酒測，酒測值均為0，排除酒駕情事，將深入鑑定調查事故原因，釐清肇事責任。