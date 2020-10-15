76歲失智老婦徒步10公里呆坐路口 警發現助返家

苗栗縣通霄鎮76歲謝姓婦人前天傍晚被人發現神情焦慮呆坐在苗128線與苗36線路口的電桿下，通霄警分局烏眉派出所副所長李建國值班時發現查看，發現婦人是轄區造冊建檔的失智老人，不知何故已離家走了10公里遠，警方立即電話通知家人，但她的兒子外出到新竹工作無法及時趕回，警方擔憂老婦安危，開警車護送老人家安全返家。

李建國表示，13日傍晚5點半左右他發現一名婦人呆坐在烏眉派出所臨時辦公室前方的電桿下，當地路口是交通要衝，且正值下班時段，來往車潮湧現，他擔心發生狀況上前查探，發現老婦住在轄區楓樹里，且是分局造冊建檔失智的謝姓婦人。

老婦見警方詢問時，表情相當不安，一直用客家語向警方表示要回楓樹里住處，李建國一面安撫老婦情緒，並請勤區警員杜嘉瑋協助連繫老婦的家人，但她兒子無法及時趕來派出所，當時天色已昏暗，警方擔憂老婦徒步返家有危險，主動由警員開警車載送她返回住處，陪伴到老婦的兒子返家後，警員才離開返回派出所。

通霄警分局指出，老婦兒子向警方表示與母親同住，但母親年事已高，他平日外出工作，只有母親一人在家，不知怎會獨自徒步離家到10公里遠的地方，對警方積極協助處置保護母親安全十分感謝。