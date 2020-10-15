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台東1高中生買晚餐穿越馬路遭撞 幸無大礙

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東市1名16歲豐姓高中生昨晚外出購買晚餐穿越馬路時，被一輛銀色休旅車撞上，未料，駕駛竟未停車查看，反而加速逃逸，所幸遭撞高中生送醫檢查僅擦傷，觀察無礙後出院。肇事駕駛以昨晚11時到案說明，相關肇事原因警方進一步調查釐清。

警方指出，這起意外發生於昨天晚上6時多，豐姓高中生到家附近買晚餐，回程時要穿越中華路二段馬路時，未料，卻被一輛銀色休旅車直接撞上，休旅車隨即加速逃逸，男學生倒在路中央，差點被路過車輛輾壓，還好緊急煞車躲過一劫，人被送醫觀察3小時後出院。

警方調閱監視器以車追查，鎖定已於當晚11時多通知肇事車輛駕駛到案說明，相關肇事責任，刻正由調查中。呼籲行人應遵守標誌、標線規定穿越車道，駕駛人行經市區道路請減速慢行，若不慎發生交通事故，請立即撥打110報案處理，共同維護交通安全。

台東市1名16歲豐姓高中生昨晚外出購買晚餐穿越馬路時，被一輛銀色休旅車撞上，未料，駕駛竟未停車查看，反而加速逃逸。圖／台東警分局提供
台東市1名16歲豐姓高中生昨晚外出購買晚餐穿越馬路時，被一輛銀色休旅車撞上，未料，駕駛竟未停車查看，反而加速逃逸。圖／台東警分局提供

休旅車 事故

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