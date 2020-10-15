台東1高中生買晚餐穿越馬路遭撞 幸無大礙

台東市1名16歲豐姓高中生昨晚外出購買晚餐穿越馬路時，被一輛銀色休旅車撞上，未料，駕駛竟未停車查看，反而加速逃逸，所幸遭撞高中生送醫檢查僅擦傷，觀察無礙後出院。肇事駕駛以昨晚11時到案說明，相關肇事原因警方進一步調查釐清。

警方指出，這起意外發生於昨天晚上6時多，豐姓高中生到家附近買晚餐，回程時要穿越中華路二段馬路時，未料，卻被一輛銀色休旅車直接撞上，休旅車隨即加速逃逸，男學生倒在路中央，差點被路過車輛輾壓，還好緊急煞車躲過一劫，人被送醫觀察3小時後出院。