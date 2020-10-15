聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東1高中生買晚餐穿越馬路遭撞 幸無大礙
台東市1名16歲豐姓高中生昨晚外出購買晚餐穿越馬路時，被一輛銀色休旅車撞上，未料，駕駛竟未停車查看，反而加速逃逸，所幸遭撞高中生送醫檢查僅擦傷，觀察無礙後出院。肇事駕駛以昨晚11時到案說明，相關肇事原因警方進一步調查釐清。
警方指出，這起意外發生於昨天晚上6時多，豐姓高中生到家附近買晚餐，回程時要穿越中華路二段馬路時，未料，卻被一輛銀色休旅車直接撞上，休旅車隨即加速逃逸，男學生倒在路中央，差點被路過車輛輾壓，還好緊急煞車躲過一劫，人被送醫觀察3小時後出院。
警方調閱監視器以車追查，鎖定已於當晚11時多通知肇事車輛駕駛到案說明，相關肇事責任，刻正由調查中。呼籲行人應遵守標誌、標線規定穿越車道，駕駛人行經市區道路請減速慢行，若不慎發生交通事故，請立即撥打110報案處理，共同維護交通安全。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言