東海商圈4死氣爆人為？火調報告出爐：瓦斯開關被打開

台中市龍井區東海商圈民宅在上月19日凌晨4時許傳出氣爆意外，釀4死悲劇，燃燒4戶民宅、16輛汽機車，檢、警、消在陳姓死者一家三口的住處，查到桶裝瓦斯及打火機殘骸，不排除人為釀禍，因全案涉及多條人命，台中市消防局不敢輕忽，昨天趕在30天法定期限前，將火災原因調查報告書移給烏日警分局，報告書指出，有3個瓦斯桶的開關被打開，無管線連接，研判肇因為人為。

據了解，台中市消防局火調科在經過26天的調查、鑑定後，認為陳姓死者家中的地下室、2樓、3樓分別發現10公斤、20公斤的桶裝瓦斯共5個，其中3樓有20公斤、10公斤各一個、2樓有一個10公斤桶、地下室則有20公斤、10公斤各一桶，瓦斯桶的外殼材質有玻璃纖維、鋼板等，陳家3樓另被火調人員發現有打火機殘骸。

據了解，陳家三樓裝有熱水器，家中存放5個瓦斯桶尚屬合理，但陳家5個瓦斯桶中，只有擺放在3樓、2樓的3個瓦斯桶的開關都是「打開的」，且無管線連接，擺放在地下室的瓦斯桶開關則無打開，經排除電器、烹調、抽菸、機械儀器、施工不慎、敬神祭祖等常見成因的可能性後，依照現場採證的跡證，判斷整起氣爆案件的發生原因為人為因素。

據查，有關全案的火災原因調查報告書，已在昨天由火調科完成調查，並由消防局主官決行後，移送給台中市烏日警分局後續調查。

根據消防法規定，直轄市、縣市消防機關依法調查、鑑定火災原因後，應製作火災原因調查報告書，移送當地警察機關依法處理，火災原因調查報告書應在火災發生後15日內完成，必要時得延長至30日。 台中東海大學商圈民宅在上月19日發生氣爆意外，釀4死悲劇，台中市消防局火調報告昨天出爐，判斷全案為人為釀禍。圖／報系資料照 台中市東海商圈發生嚴重氣爆，屋主形容好像經過恐攻、戰爭。圖／本報資料照片