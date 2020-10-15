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疑緊張猛踩油門 老婦撞前車再倒車撞攤販住戶
63歲洪姓老婦昨天下午1時許駕駛轎車自新北市三重區文化北路段上停等紅燈準備起步時，先撞擊前方貨車後，又疑似緊張倒車衝向後方路旁機車、攤位與住戶門窗，所幸未有人員傷亡，後續交由交通分隊釐清肇因。
洪婦指稱，她當時停等紅燈起步後，不慎先撞到前方貨車，還導致引擎蓋被掀起，她一時緊張，打倒車檔想後退，卻因太緊張猛踩油門，車輛因此向後方暴衝，擦撞後方停放路旁的機車後，直直撞上一攤流動式攤販攤架與住戶門窗才停下。
警方獲報到場，發現洪未有酒駕，該起事故也無人員傷亡，但洪婦這一撞卻撞毀了臨停路旁的7輛機車與一輛攤架、路旁金爐與民宅窗戶，初步估計賠償金額新台幣30萬元以上，詳細肇因仍有待警方釐清。
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