疑緊張猛踩油門 老婦撞前車再倒車撞攤販住戶

63歲洪姓老婦昨天下午1時許駕駛轎車自新北市三重區文化北路段上停等紅燈準備起步時，先撞擊前方貨車後，又疑似緊張倒車衝向後方路旁機車、攤位與住戶門窗，所幸未有人員傷亡，後續交由交通分隊釐清肇因。

洪婦指稱，她當時停等紅燈起步後，不慎先撞到前方貨車，還導致引擎蓋被掀起，她一時緊張，打倒車檔想後退，卻因太緊張猛踩油門，車輛因此向後方暴衝，擦撞後方停放路旁的機車後，直直撞上一攤流動式攤販攤架與住戶門窗才停下。