台中白色BMW車凌晨肇事撞轎車後 駕駛竟棄車逃離現場

台中市大里區中興路二段與現岱路口凌晨發生兩車在路口相撞的交通事故案，車禍後，駕駛白色BMW車子的駕駛立即棄車逃逸，另輛白色休旅車的陳姓駕駛則受傷送醫，所幸僅左手受擦挫傷，並無大礙。警方除了調查車禍原因，另也將追查涉嫌肇事逃逸的BMW車駕駛到案。

據了解，警方到目擊者指述，逃逸的BMW車駕駛是名男性，但車主卻是住石岡的黃姓女子（68歲）警方多次電話連絡她，但電話都無人接聽；不排除請當地警方前往了解。