嘉市鐵皮屋大火 丈夫叫醒孩子跳樓逃生妻子命喪火窟

嘉義市南田公園旁一處鐵皮屋二樓今天凌晨一時許傳出大火，48歲蔡姓婦人逃生不及，被燒成焦屍，蔡的劉姓丈夫一度哭到腿軟，他哀痛地說，他與兩名孩子紛紛跳樓逃生，他在樓下接住孩子，但妻子一直沒出來，沒想到發生憾事。

該處鐵皮屋傳出大火後，延燒附近三棟民宅，消防局到場撲滅並疏散十名住戶，蔡婦11歲和13歲兒子因輕微嗆傷，送醫治療，劉男則在樓下哭喊妻子「怎麼沒出來？」，但消防局入內搜索後，發現現場付之一炬，妻子趴臥在二樓靠陽台處，已被燒成焦屍。

劉男說，他們一家四口剛搬來，租下這處學產地，他是職業軍人退伍，目前正從事網路行銷；今天凌晨他發現一樓有濃煙，下樓查看後發現大火，已無法逃生，便到孩子房間，叫醒他們，趕快打開窗戶，要孩子們跳樓逃生。起初孩子不敢跳，他就先跳下樓，陸續在樓下接住孩子。

消防局發現現場屋頂燒塌，已無法看清房間隔局，木質地板也燒成破洞，最後發現蔡姓妻子被壓在建材下，僅露出一條腿，劉男比對後說，該處可能是浴室，可能逃生不及，躲進去浴室內避難。