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影／司法不符合期待？高雄男竟恐嚇地檢署「更換門面」
高雄市橋頭地檢署昨天下午發現不明人士在大門壁面張貼紙條，內容提及「門面更換通知，預計十月底前于橋頭地檢署更換門面」，恐嚇意味十足。警方循線追查出李姓男子涉案，他直喊「司法不符合期待」，於是貼紙條「通知」地檢署，警方詢後將他依恐嚇罪嫌送辦。
橋檢大門壁面昨下午出現紙條寫到，「門面更換通知，預計十月底前于橋頭地檢署更換門面，屆時請貴署備妥清潔員、玻璃安裝員俾利作業」。
警方接獲橋頭地檢署報案，比對現場監視器發現，李姓男子可疑出入地檢署大門、路口，追查通知李到案說明。據了解，李男聲稱不滿司法不符期待，但他本身沒受官司纏身，被詢問「哪件案件」時，也一律含糊帶過，只表示「該面對還是會面對」，否認恐嚇，強調「只是通知」。
恐嚇公署事出突然，外界懷疑與檢方調查高雄市議員李眉蓁論文造假案有關；然而，警方從周邊訪查，均查無證據顯示與李眉蓁論文案有關，李男也無特定政治傾向。
警方詢後將李男依恐嚇罪嫌送辦。橋檢呼籲，民眾如果有意見陳述，可以到地檢署為民服務中心、或政風室辦理，勿以非理性方式表達意見，以免觸法。
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