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建材廢棄物流竄非法棄置 嘉義縣4鄉鎮接連6件警方查辦

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導

事業廢棄物四處流竄，嘉義縣遭入侵非法棄置，愈來愈嚴重，最近民雄、水上、大林及東石等4鄉鎮6處偏僻空曠地區，遭不肖人士非法棄置大量建材廢棄物，製造髒亂汙染，警方正會同環保局積極查辦中。

環保單位過去會同警方查辦事業廢棄物發現，犯罪手法從隨意棄置，到以承租廠房、空地堆置及掩埋，隱匿非法，並轉嫁地主或屋主承擔棄置廢棄物清除責任，增加查緝困難，善後處理棘手。

環保局初步調查，這次4鄉鎮6件非法棄置的建材廢棄物，研判外縣市不肖事業廢棄物清運人士所為，因空汙取締嚴格，鍋爐製造業者不敢再燒建材廢棄物，製造空汙，加上廢棄物清運焚化爐燒每噸2千至5千不等，不肖業者為節省處理成本，非法棄置偏僻空曠地區。

環保局會同警方，追查非法棄置地點土地所有人或承租人，再找出建材廢棄物相關證據，調閱路口錄影監視器，循線揪出非法棄置者法辦。

其中民雄鄉北斗村新庄子一處空地，日前凌晨4點多有2名大卡車司機，準備傾倒建材廢棄物，被民雄警警分局員警會同環保稽查員查獲，偵訊後依違反廢棄物清理法將歐姓承租人及2名司機法辦。

民雄從上個月至今查獲3起非法棄置廢棄物案件，警方懷疑集團性犯罪，循線擴大偵辦中；環保局說，為遏止非法棄置廢棄物，與警方持續追查，呼籲民眾檢舉不法，依廢棄物清理法，任意棄置有害事業廢棄物致汙染環境，可處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

建材廢棄物流竄非法棄置嘉義縣，4鄉鎮最近接連發生6件，環保局會同警方查辦中。記者魯永明／翻攝
建材廢棄物流竄非法棄置嘉義縣，4鄉鎮最近接連發生6件，環保局會同警方查辦中。記者魯永明／翻攝
建材廢棄物流竄非法棄置嘉義縣，4鄉鎮最近接連發生6件，環保局會同警方查辦中。記者魯永明／翻攝
建材廢棄物流竄非法棄置嘉義縣，4鄉鎮最近接連發生6件，環保局會同警方查辦中。記者魯永明／翻攝
建材廢棄物流竄非法棄置嘉義縣，4鄉鎮最近接連發生6件，環保局會同警方查辦中。記者魯永明／翻攝
建材廢棄物流竄非法棄置嘉義縣，4鄉鎮最近接連發生6件，環保局會同警方查辦中。記者魯永明／翻攝

廢棄物 承租人 嘉義

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