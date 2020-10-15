撞傷警肇事逃逸判無罪 法官理由出於「故意」而非意外

台中市民彭姓男子去年底駕車行經夜店時，遇警設攔檢點做酒測，彭為逃避檢測，駕車衝撞孫姓警員，致孫臉部、頭部受傷，彭撞傷孫後駕車加速逃逸，被控肇事逃逸罪，法官以該罪的構成要件為出於「意外」，而彭男是「故意」撞李姓警員，因此法官判彭無罪。

彭男為逃避路檢，駕車故意撞傷警員，警方依妨害公務、傷害、肇事逃逸等罪移送法辦，其中妨害公務被傷害罪吸收，從一較重的傷害罪論處，他犯後坦承犯行，以30萬元與警員和解，被判刑6月，得易科罰金，但罰100小時義務勞務。彭所涉肇事逃逸罪另案審理。

檢方起訴指出，彭男於土年12月1日凌晨，駕駛白色自用小客車，搭載不知情的胡姓友人，行經中市西屯區環中路二段MUSE夜店前，見警方在該處設置攔檢點檢測往來車輛是否有酒駕情事，彭為逃避檢測，先減速佯裝停車受檢，經身著制服的孫姓警員上前接近車輛示意彭停車受檢。

彭男隨即加速衝撞執行職務的孫姓警員，孫閃避不及撲倒在該車引擎蓋上隨後倒地，受有臉部擦挫傷、頭部損傷、鈍傷等傷害，並妨害孫執行職務(涉傷害罪部分，被判有期徒刑6月)。

未料， 彭男明知他故意駕駛車輛衝撞孫嘉駿致傷而肇事，未慮及維護交通安全並加強救護，減緩孫姓警員傷勢，旋即駕車加速逃逸，經民眾協助追捕，查獲彭棄置在中市台灣大道巷內的自小客車，並經民眾追呼彭男為自用小客車駕駛人，並查扣自用小客車，因認彭涉犯肇事逃逸罪嫌。

法官以肇事逃逸罪的成立，以行為人對於事故發生「非出於故意」為前提。依文義是指「發生交通事故」、「發生車禍」而言，應屬「意外」情形，行為人如出於故意殺人、傷害、重傷害主觀犯意，而駕駛動力交通工具肇事，故意致人死傷時。立法者本難對於行為人於殺人、傷害或重傷害人後，仍留現場對於被害人為即時救護或採取其他必要措施之期待。