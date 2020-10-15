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影／嘉義市鐵皮屋暗夜大火 婦人燒成焦屍

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導

嘉義市南田公園旁一處鐵皮屋二樓今天凌晨1時許傳出大火，劉姓男屋主和11及13歲男童脫困，但劉的蔡姓妻子（48歲）逃生不及，消防局搜索發現她時，已成焦屍，身體趴臥在二樓靠近陽台處，全身被雜物和掉落的建材壓住，只剩一條腿露在外頭，劉男得知後傷心不已，哭到無法言語。

該處三棟住宅傳出大火，其中劉的鐵皮屋燒得最嚴重，燃燒面積90平方公尺，消防局疏散約10人，11歲和13歲劉姓男童和劉男逃出，兩名幼童輕微嗆傷送往嘉義基督教醫院，但蔡姓妻子遲遲未出來。

劉父在外哭喊「怎麼還沒出來」，他說，在這邊住差不多一年，樓梯間突然著火；他傷心一度哭到腿軟。

消防局撲滅火勢後搜索，發現現場屋頂燒塌，已無法看清房間隔局，木質地板也燒成破洞倒塌，最後發現蔡姓妻子被壓在建材下，劉男得知後哭到無法言語，事故原因消防局仍在釐清。

鄰居指出，她住在起火房屋前方，當時先聽到燃燒的聲音，後來濃煙竄出，逃出的時候還聽到孩童的哀號聲音；劉姓屋主搬來約一年，互動甚少，只知道他們將住處買下。

嘉義市一處鐵皮屋大火，一人身亡。記者李承穎／翻攝
嘉義市一處鐵皮屋大火，一人身亡。記者李承穎／翻攝
嘉義市一處鐵皮屋大火，消防員搶救。記者李承穎／攝影
嘉義市一處鐵皮屋大火，消防員搶救。記者李承穎／攝影
嘉義市一處鐵皮屋大火。記者李承穎／翻攝
嘉義市一處鐵皮屋大火。記者李承穎／翻攝
劉姓男子得知妻子身亡傷心不已。記者李承穎／攝影
劉姓男子得知妻子身亡傷心不已。記者李承穎／攝影

大火 嘉義

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