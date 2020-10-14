網路張貼廢棄校園內男裸照 台中警方追查

一名男子日前在網路張貼裸照，並留言「雙十國慶快樂」，地點疑似在台中市旭光國小舊校區內，引發熱議；台中市警方表示，已加強校區巡邏，並掌握貼文者相關事證追查中。

位於台中市烏日區成功嶺營區旁的旭光國小舊校區，多年前在學校遷建後廢棄，去年遭多名男子闖入，在校內拍裸照、辦性愛活動，有成員將照片貼上網，遭警方依猥褻罪嫌函送法辦。

另外，10月10日有男子在推特貼出照片，照片中裸露正面全身，場景疑似在旭光國小舊校區內的司令台前，並留言「雙十國慶快樂」，引發網友熱議。

台中市警察局烏日分局表示，去年校區發生裸露事件後，已加裝監視器避免可疑份子闖入，警方並加強巡邏；此次貼文者的推特帳號雖已停用，但已掌握相關事證，追查中。