網路張貼廢棄校園內男裸照 台中警方追查
一名男子日前在網路張貼裸照，並留言「雙十國慶快樂」，地點疑似在台中市旭光國小舊校區內，引發熱議；台中市警方表示，已加強校區巡邏，並掌握貼文者相關事證追查中。
位於台中市烏日區成功嶺營區旁的旭光國小舊校區，多年前在學校遷建後廢棄，去年遭多名男子闖入，在校內拍裸照、辦性愛活動，有成員將照片貼上網，遭警方依猥褻罪嫌函送法辦。
另外，10月10日有男子在推特貼出照片，照片中裸露正面全身，場景疑似在旭光國小舊校區內的司令台前，並留言「雙十國慶快樂」，引發網友熱議。
台中市警察局烏日分局表示，去年校區發生裸露事件後，已加裝監視器避免可疑份子闖入，警方並加強巡邏；此次貼文者的推特帳號雖已停用，但已掌握相關事證，追查中。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言