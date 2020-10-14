影／父親不給網路費 不孝子玻璃碎片猛刺老父胸背

彰化縣埤頭鄉下午2點多發生一起41歲兒子疑不滿父親不給錢繳網路費，持玻璃瓶碎片刺向83 歲高齡老父，造成吳姓老父前胸後背與雙臂均被玻璃畫傷，血流如注，吳父送彰化醫院治療，無生命危險，警方一併將有躁鬱傾向的兒子送醫治療。

警方初步調查，今天下午兒子不滿父親不給錢繳網路費，倆人一言不合，兒子情緒激動，持酒瓶的碎玻璃刺向父親胸口，根據路口監視器顯示，吳父躲開，逃出門外，吳男還不放過父親，大步追上，手上還拿著玻璃利刃猛追刺老父，相當凶狠。

警方獲報到場後，以束帶壓制情緒失控的兒子，由於家人表示他有憂鬱症，情緒常不受控，警方一併將兒子送醫治療。