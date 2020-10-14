影／命大！無照少年飛車撞轎車 騰空翻轉幾圈落地受輕傷

彰化縣一名沒有機車駕照的17歲林姓少年，本月11日下午騎車沿員林市員林大道直行，在通過龍富街口時，與一輛左轉的白色轎車相撞，林姓少年騰空翻了幾圈，噴飛到10多公尺外，重摔落地骨折，機車並波及等紅燈的楊姓機車女騎士，機車上兩人跌倒，楊姓兩腳受到輕傷，畫面在近日難網路流傳，十分驚悚，網友直呼命大。

當時，林姓少女沿員林大道往大村方向疾駛，到達龍富街口時，紅燈號誌已亮起，對向則是亮起綠燈左轉，一輛白色自小客車正左轉駛進龍富街，與林姓少騎的機車相撞。

從畫面上，林姓少年騰空飛起，翻了幾圈，跌落10多公尺外，痛得哀號，由於當時太陽很大，一名好心的房仲業者怕他曬傷，撐傘幫他遮太陽，直到救護車抵達，將他送醫，幸好只有左小腿骨折，但被警方依無照駕駛及過失傷害裁罰。