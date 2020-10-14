擱淺旗津貨船廢油水外漏 港務公司要求船東防除污

獅子山籍貨船「志海8號」因船艙進水、船身傾斜，擱淺旗津中洲污水廠外海，目前有少量廢油水洩漏海面。高雄港務分公司今天表示，將要求船東落實污染防治措施。

志海8號12日晚間擱淺旗津外海後，船身狀況穩定無漂移情形，高雄港務分公司昨天到場勘查，雖然無油料洩漏，但為防範海域污染，仍要求船東委託的海事工程公司昨日先行佈放攔油索。

然而，高雄港務分公司表示，志海8號及攔油索經昨夜海浪拍打後，部分攔油索今早斷裂，使得少量廢油水洩漏至海面。因此，上午再要求海事工程公司立即復原斷裂攔油索，另再增放第2道攔油索，並在岸邊備妥吸油棉。

根據船東委託抽油、抽水的海歷公司與船東代表，登輪檢查並未發現油艙破裂，洩漏是機艙殘油受海浪拍打溢出，目前已派員到船上清除廢油水防止繼續溢出。

高雄港務分公司除要求船東及委託廠商儘速辦理海面防污除污作業，也請高雄市海洋局支援防污資材，海洋委員會海洋保育署則請中油儲運處大林廠，派遣工作船到場支援洩漏油清除工作，海巡署則負責巡防，以維護作業場域安全。

高雄港務分公司表示，已督促船東及委託海事公司展開船舶油料抽除作業，目前已派員登輪進行設備佈置，請對方儘速抽除船上殘油，防止油料洩漏，影響海域環境。