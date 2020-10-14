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影／不孝子持玻璃瓶打老父 只因不給網路費！
彰化縣埤頭鄉下午2點多發生一起父子口角後，41歲兒子疑持酒瓶打傷83歲高齡老父，造成吳姓老父雙臂被玻璃畫傷，血流如注，據了解兒子有精神疾病，吳父送彰化醫院治療，無生命危險。
初步了解，下午兒子不滿父親不給錢繳網路費，倆人一言不合，兒子情緒激動，持酒瓶打父親，造成父親雙臂受傷，警方獲報到場後，壓制兒子，由於家人表示他有精神疾病，情緒常不受控，警方一併將兒子送醫治療。
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