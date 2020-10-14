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多次阻擋同業收購魚貨 魚霸男涉持刀傷人遭訴

中央社 / 基隆14日電

黃姓男子涉嫌多次率眾阻擋業者收購魚貨，還持戒指虎、刀械傷害收購業者，非新聞當事人。示意圖／報系資料照
黃姓男子涉嫌多次率眾阻擋業者收購魚貨，還持戒指虎、刀械傷害收購業者，非新聞當事人。示意圖／報系資料照
黃姓男子涉嫌多次率眾阻擋業者收購魚貨，還持戒指虎、刀械傷害收購業者，並自稱是太陽會鐵霸（天道盟盟主），恫嚇「以後我的魚你不准碰」，檢方偵查後起訴黃男等共9人。

基隆地檢署起訴書指出，黃男為水產公司負責人，主要業務為收購魚貨。民國107年9月中旬，因不滿呂姓同業在新北市瑞芳區深澳漁港漁會冷凍庫前競爭收購魚貨，竟持類似戒指虎器具朝呂姓業者頭部毆打。

呂姓業者雖以手抵擋，但頭部、手部等仍多處撕裂傷，黃男還恫嚇稱「以後我的魚你不准碰，你不要再給我遇到」，讓呂姓業者心生恐懼。

此外，黃男之前因與白姓業者發生魚貨款項糾紛，同年12月19日上午9時許，夥同30多人駕駛數輛小客車至基隆八斗子漁港內，以車擋住貨櫃車車頭，阻止司機運載白姓業者收購的魚貨出漁港，妨害司機載運魚貨進出港的權利。

檢方表示，同日上午11時許，黃男發現沈姓同業也在八斗子漁港收購魚貨，開車將沈姓業者撞倒後，要對方將收購的魚貨全數交出，沈姓業者則要求黃男須先返還積欠的新台幣173萬元貨款。

未料，黃男因而惱羞成怒，持彈簧刀刺向沈姓業者手臂、腹部，並恫稱自己是太陽會鐵霸（天道盟盟主），以後收購的魚貨都要給他們，否則會像今天一樣被打。

檢方偵查後，依恐嚇危害安全罪、強制罪和傷害罪，起訴黃男等共9人。

基隆 瑞芳

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