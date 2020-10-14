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二度侵占民眾遺失物 新北1警涉貪起訴

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

中和警分局一名柯姓警員曾因侵占民眾遺失物被懲處，事後仍大膽再犯，今天被新北地檢署依違反貪汙治罪條例起訴。本報資料照片
中和警分局一名柯姓警員曾因侵占民眾遺失物被懲處，事後仍大膽再犯，今天被新北地檢署依違反貪汙治罪條例起訴。本報資料照片
新北市中和警分局警備隊柯姓警員，去年9月某日凌晨執勤時收到一只民眾拾獲的皮夾，應依規定辦理遺失物案件，卻心生貪念占為己有，被發現後辯稱是一時忘記，說法未被採信，今天被新北地檢署依違反貪汙治罪條例起訴。

中和警分局表示，該案是分局自清查獲不法移送檢察官偵辦，案發時已對涉案人員做出行政懲處，後續也會加強員警風紀教育，杜絕類似事件再發生。

起訴指出，柯員拿到民眾拾獲的皮夾後，未依相關作業辦法立案，也未詢問拾獲皮夾民眾的相關資料，反而是等民眾離去後，逕自把皮夾塞進口袋，占為己有。全案因皮夾失主報警，其他員警調監視器找到拾獲皮夾民眾，詢問後才追出上情。

偵訊時，柯員坦承有拿皮包，但矢口否認侵占，辯稱當時有依皮夾裡的證件尋找失主，想直接送到對方家，但按門鈴沒人回應，只好先返回分局，事後因為工作太忙就忘記有這件事。

檢方調查，柯員已非第一次侵占民眾遺失物，過去曾因侵占遺失物被內部懲處，不可能不知道處理遺失物相關規定，他此次仍未依規地處理，甚至民眾反問「不用留資料嗎」，他也沒有回應。另外，失主住處的社區管理員也證稱沒看過員警登門尋人，分局監視器也拍到他把皮夾放進自己口袋，認定他涉犯貪汙治罪條例的侵占職務上持有非公用私有財產罪。

失主 貪汙

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