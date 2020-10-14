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影／瘖啞阿嬤迷途深夜搭無公車 警筆談加手勢助返家

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬吳姓阿嬤是瘖啞人士，有輕微失智，前天深夜11時許遭人通報疑似迷途，警方獲報到場，阿嬤僅寫一張紙條「去台中車站」，但警員載阿嬤到車站後公車都已收班，再利用手勢與筆談的方式，查出阿嬤想去的目的地，載阿嬤到該處後沿路徒步陪伴，途中遇到外出找人的親友，順利讓阿嬤平安返家。

台中市第三警分局正義派出所前天晚間11時許近獲報，稱有民眾需要警方協助，警員到場後店家隨即出來表示，有位阿嬤以紙筆寫下「去台中車站」給店員，由於阿嬤無法言語，店員無法明白阿嬤的意思，僅感覺她可能需要協助，嘗試數次仍無法有效溝通的情況之下，便向警方求助。

警方了解情形後，以紙筆輔以手勢與阿嬤溝通，吳姓阿嬤（71歲）尚能書寫及讀懂簡單文字。警員問出阿嬤的年籍資料後，另得知阿嬤是從外縣市來台中找友人。吳姓阿嬤以手勢表示，她友人也是瘖啞人士，無法以電話聯繫，無法說明友人的地址，只寫下要去台中車站。

警方擔心吳姓阿嬤安危，就載她前往台中車站尋找友人，沒想到抵達台中火車站時，阿嬤卻一臉茫然地看著火車站，警員再次透過紙筆詢問，阿嬤擺出握著方向盤的手勢。

警員猜測阿嬤可能是要坐客運或公車，一番波折之下，以公車路線圖找出阿嬤欲搭車前往的站名，因當時已近深夜12時公車早已收班，警員就直接將阿嬤載至該公車站牌，陪伴阿嬤走回家，警員陪阿嬤走回家過程中，正好遇見阿嬤的朋友騎車外出找人。

阿嬤友人表示，阿嬤是瘖啞人士，有輕微失智，當天下午出門後卻一直沒回來，她外出尋人卻一直遍尋不著，實在是焦急不已，已經聯絡阿嬤家人準備要至派出所報案，沒想到警方早一步將阿嬤護送回家。

台中市吳姓阿嬤前天深夜在南區迷途，因時至深夜已無公車，因吳是瘖啞人士，警員利用手勢與筆談，查明阿嬤欲前往的地點。圖／第三警分局提供
台中市吳姓阿嬤前天深夜在南區迷途，因時至深夜已無公車，因吳是瘖啞人士，警員利用手勢與筆談，查明阿嬤欲前往的地點。圖／第三警分局提供
台中市吳姓阿嬤前天深夜在南區迷途，因時至深夜已無公車，警方協助載她平安返家。圖／第三警分局提供
台中市吳姓阿嬤前天深夜在南區迷途，因時至深夜已無公車，警方協助載她平安返家。圖／第三警分局提供

阿嬤 公車 火車站

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