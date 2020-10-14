影／7旬老婦動真情 墜遭詐騙萬元人民幣

70歲鄭姓婦人日前透過通訊軟體結識一名陌生網友，對方熱情關懷、噓寒問暖幾個月後，鄭婦認定兩人真心相愛；近日對方藉向疫情影響為由，開口向鄭婦借錢，鄭不疑有他，立刻到附近銀行準備匯款，所幸行員發現異狀，機警報警處理，鄭婦才保住自身財物。

據悉，鄭婦9月23日到住家附近的中國信託站前分行，向行員說要匯出1萬元人民幣（約新台幣4萬2510元）到中國河南省的友人帳戶內，王姓行員見鄭神色緊張，遂通報警方到場處理。

轄區台北市中正一忠孝西路派出所警員方仕翔、林紹恩獲報到場，詢問鄭婦匯款用途為何，鄭先是稱對方是自己認識多年的朋友，近期因新冠肺炎疫情影響，沒有工作收入，才跟自己借錢過難關。

但方、林2員發現，鄭婦與對方在通訊軟體微信里的對話內容曖昧，且以對話紀錄看來，兩人才認識4個多月，並非多年好友，研判鄭婦遭遇「愛情詐騙」且不慎動情，誤信詐騙集團成員的花言巧語。

方、林2人除向鄭婦說明典型愛情詐騙案例，也不斷勸說「愛情經得起考驗，不然你不匯錢給他，看他還會不會理妳」「他在河南一定也有其他朋友，為何只向你借錢？」一陣苦口婆心後，才讓鄭婦打消匯款念頭。