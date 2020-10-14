影／高雄砸酒店茶行謠言 滋事者傳照現身

蘇姓男子（背對者）在9月30日經警方護送到汽車旅館與妻子（戴安全帽者）碰面。記者林保光／翻攝 高雄9月29日砸酒店、茶行滋擾事故，疑遭「家法伺候」的涉案人蘇姓男子獲交保後，疑被自家人打得遍體鱗傷，去向不明。高雄警方今天下午聯繫到蘇，蘇並傳回照片，由家人交給警方，表明他目前身體無礙，破除謠言，但是否受傷，還待事後確認。

據了解，蘇姓男子（33歲）與李姓、宋姓2男子滋事被捕，9月30日僅李被羈押禁見， 蘇、宋2人5萬交保，當時有2批人馬在高雄地檢署外等候，警方接獲車輛聚集，還以「守望」名義，在雄檢外查車；10月1日凌晨，蘇、宋2人一出雄檢，高雄市警新興分局便請蘇、宋2人上警方偵防車，依他們指定的地點，載他們到高雄市仁武區某汽車旅館安頓。

事隔多日，傳出蘇到台中接受「家法伺候」，網路流傳的照片，是他打赤膊，穿紅色短褲，雙手被用束帶捆綁，跪地由黑衣人以球棒打得遍體鱗傷，甚至命危。

由於連日傳言不斷，高雄市刑警大隊與苓雅警分局今天下午開記者會，表示蘇、宋2人獲交保以後，便由新興警分局員警開車護送他們到汽車旅館，蘇聯繫妻子到旅館碰面，當時蘇向妻子及警方說，「在高雄壓力很大，想到外地走走、散散心」，不久便與宋搭計程車連夜離開高雄。