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眼尖發現迷途老人與警聯手送返家 里長：我這是職業病
桃園市八德區大福里長呂學昌於今天早上10點多，在服務處內瞥見門外有名步履蹣跚的老翁，里長雞婆的職業病與直覺告訴他「有狀況」，後來確認其已經迷途，趕緊請警方到場協助，也順利將老翁平安送返家。
呂學昌表示，他看見一名杵著拐杖的老翁，拖著沉重蹣跚的步伐低頭前進，直覺怪怪的，似乎是迷失方向，眼神空洞、舉動也不知所措。這時呂學昌的太太說，剛剛出門買菜就看見該名老翁在里內，過1個多小時卻還在這裡。
眾人趕緊打電話通知警方，八德警分局四維派出所巡邏員警翁榮廷、陳和盛獲報趕底現場，利用M-Police警用小電腦人臉辨識系統查詢，警方發現，8旬的蘇姓老翁住在桃園區，通知其家屬前來接回。
老翁的兒子表示，父親有輕微失智狀況，這是第2次走失，早上趁家人不注意自己走出家門，當家屬發現時已經找不到人，幸好有里長及時發現，才避免後續意外發生，相當感謝里長及警方的幫忙。
呂學昌說，該等待的過程中為了安撫老翁不安的心情，大家天南地北的聊天，以舒緩緊張情緒，此景卻勾起他的回憶，他感嘆，自己的父親前幾年也只記得以前的事情，呼籲民眾要多撥空陪家中長輩聊天、多注意長輩的健康。
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