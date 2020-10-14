立委選舉散發抹黑文宣 彰化地檢署起訴兩人

彰化縣民進黨立委黃秀芳在競選期間發現有人印製抹黑文宣，黃秀芳報警提告，並開記者會譴責抹黑文宣。圖／黃秀芳競選總部提供 今年立委選舉時，立委黃秀芳陣營發現有人在發「捷運要停」抹黑她的不實文宣，因而報警處理，檢警查出黃姓男子與陳姓男子涉嫌不只印製仿黃秀芳文宣，也印仿張瀚天的文宣「支持大麻合法化」，彰化地檢署依違反選罷法將兩人起訴。

檢方查出，黃男與陳男是另一名立委候選人陣營人員，黃男是幹部，陳男是臉書小編，兩人明知黃秀芳政見是主張「配合東區擴大都市計畫完工，提早規畫交通路線」，並未主張「捷運要停」，卻模仿黃秀芳文宣形式，印製「2020台灣要贏，捷運要停」不實文字，抹黑黃秀芳，意圖使人無法當選，黃男前往廣告公司繳納印製文宣費時還蒙面偽裝，並偽簽他人名字，這批文宣在12月底發送出去 。

黃男也要求陳男以相同手法，仿冒張瀚天的文宣印製「力挺吳斯懷，支持大麻合法化」，欲以發放黑函方式讓張瀚天無法當選。由於黃秀芳陣營向警方報案，警方在今年1月5日在黃男車上 查扣到還未發放的張瀚天文宣。

雖黃男辯稱文宣內容都經過查證，並無不實，但陳男表示，文宣內容是黃男指示他寫的，因為三名候選人民調很接近，要攻擊對手才有可能當選。彰化地檢署因此依違反選罷法第104條傳播不實罪將2人起訴。

另一名候選人接到媒體求證電訪時表示，對於仿印對手抹黑文宣，她完全不知情，而且選完後，她已完全淡出政治圈。