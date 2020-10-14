立委選舉散發抹黑文宣 彰化地檢署起訴兩人
今年立委選舉時，立委黃秀芳陣營發現有人在發「捷運要停」抹黑她的不實文宣，因而報警處理，檢警查出黃姓男子與陳姓男子涉嫌不只印製仿黃秀芳文宣，也印仿張瀚天的文宣「支持大麻合法化」，彰化地檢署依違反選罷法將兩人起訴。
檢方查出，黃男與陳男是另一名立委候選人陣營人員，黃男是幹部，陳男是臉書小編，兩人明知黃秀芳政見是主張「配合東區擴大都市計畫完工，提早規畫交通路線」，並未主張「捷運要停」，卻模仿黃秀芳文宣形式，印製「2020台灣要贏，捷運要停」不實文字，抹黑黃秀芳，意圖使人無法當選，黃男前往廣告公司繳納印製文宣費時還蒙面偽裝，並偽簽他人名字，這批文宣在12月底發送出去 。
黃男也要求陳男以相同手法，仿冒張瀚天的文宣印製「力挺吳斯懷，支持大麻合法化」，欲以發放黑函方式讓張瀚天無法當選。由於黃秀芳陣營向警方報案，警方在今年1月5日在黃男車上 查扣到還未發放的張瀚天文宣。
雖黃男辯稱文宣內容都經過查證，並無不實，但陳男表示，文宣內容是黃男指示他寫的，因為三名候選人民調很接近，要攻擊對手才有可能當選。彰化地檢署因此依違反選罷法第104條傳播不實罪將2人起訴。
另一名候選人接到媒體求證電訪時表示，對於仿印對手抹黑文宣，她完全不知情，而且選完後，她已完全淡出政治圈。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言