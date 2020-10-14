影／北市七旬翁玩交友軟體遇投資詐騙 8萬存款險飛了！

莊翁（右）遭詐騙集團謊騙投資8萬，獲警方及銀行行員即時攔阻。記者蔡翼謙／翻攝 台北市70歲莊姓老翁玩交友軟體認識一名男子，對方稱有隻股票「保證賺錢」，要莊匯8萬到指定帳戶投資，莊到銀行匯款，行員察覺有異報案，中山分局大直派出所警員邱俊男趕抵，向莊解釋這是常見詐騙手法，最後成功幫他保住這筆錢。

警方調查，莊在通訊軟體認識一名自稱股票交易員的男子，該男向莊兜售股票，謊騙莊保證賺錢，要莊匯8萬到指定帳戶；不過該男指出的股票公司是未上市公司，明顯是假投資真詐騙老梗。

經大直派出所警員邱俊男苦口婆心勸說，莊才相信，最後也感謝邱員幫他保住存款。