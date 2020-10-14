快訊

獨／疫情衝擊！「首都大飯店」旗艦館11月1日起停業

吃下肚安啦？萊劑美豬開放吵翻天 爭議、始末一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／北市七旬翁玩交友軟體遇投資詐騙 8萬存款險飛了！

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

莊翁（右）遭詐騙集團謊騙投資8萬，獲警方及銀行行員即時攔阻。記者蔡翼謙／翻攝
莊翁（右）遭詐騙集團謊騙投資8萬，獲警方及銀行行員即時攔阻。記者蔡翼謙／翻攝
台北市70歲莊姓老翁交友軟體認識一名男子，對方稱有隻股票「保證賺錢」，要莊匯8萬到指定帳戶投資，莊到銀行匯款，行員察覺有異報案，中山分局大直派出所警員邱俊男趕抵，向莊解釋這是常見詐騙手法，最後成功幫他保住這筆錢。

警方調查，莊在通訊軟體認識一名自稱股票交易員的男子，該男向莊兜售股票，謊騙莊保證賺錢，要莊匯8萬到指定帳戶；不過該男指出的股票公司是未上市公司，明顯是假投資真詐騙老梗。

經大直派出所警員邱俊男苦口婆心勸說，莊才相信，最後也感謝邱員幫他保住存款。

中山分局指出，目前詐騙手法又更多樣，尤其是詐騙集團冒充檢警詐欺；檢警傳喚皆有公文，並非簡單致電，呼籲民眾接到疑似電話應撥打165反詐騙專線求證。

中山分局大直派出所警員邱俊男幫民眾保住8萬存款。記者蔡翼謙／翻攝
中山分局大直派出所警員邱俊男幫民眾保住8萬存款。記者蔡翼謙／翻攝

詐騙集團 老翁 交友軟體

延伸閱讀

汐東線東湖站留設介接點？ 新北：由北市決定

內湖未立案安養所大火奪3命 北市懲處出爐

北市消防勤務4分鐘1次救護最多 捕蜂抓蛇為民服務其次

北市推動雙語教育 柯文哲：最困難是師資

相關新聞

影／高雄砸酒店茶行謠言 滋事者傳照現身

高雄9月29日砸酒店、茶行滋擾事故，疑遭「家法伺候」的涉案人蘇姓男子獲交保後，疑被自家人打得遍體鱗傷，去向不明。高雄警方...

立委選舉散發抹黑文宣 彰化地檢署起訴兩人

今年立委選舉時，立委黃秀芳陣營發現有人在發「捷運要停」抹黑她的不實文宣，因而報警處理，檢警查出黃姓男子與陳姓男子涉嫌不只...

影／北市七旬翁玩交友軟體遇投資詐騙 8萬存款險飛了！

台北市70歲莊姓老翁玩交友軟體認識一名男子，對方稱有隻股票「保證賺錢」，要莊匯8萬到指定帳戶投資，莊到銀行匯款，行員察覺...

眼尖發現迷途老人與警聯手送返家 里長：我這是職業病

桃園市八德區大福里長呂學昌於今天早上10點多，在服務處內瞥見門外有名步履蹣跚的老翁，里長雞婆的職業病與直覺告訴他「有狀況...

失智翁赤腳出門迷路 家人接警電話才發現鞋子在人離家

桃園市80歲范姓老翁今天上午打赤腳從中壢家出門，一個人走到平鎮，宋屋派出所警員吳曉玲、洪偉倫巡邏經過，發現他神情徬徨上前...

淡水警員多年默默捐助偏鄉弱勢民生物資 低調不願露臉

新北市淡水警分局水碓派出所警員吳世彬，日前默默籌募民生物資，被所長黃俊龍察覺他請假是為了運送濟助物資到偏鄉捐贈弱勢團體，...

U值媒／臺灣漁獲列「強迫勞動製品清單」 政府究竟是無心還是不在乎？

臺灣漁獲列美國勞動部「強迫勞動製品清單」，本文認為這是繼去年十月宜蘭南方澳大橋崩塌造成三艘漁船壓沈、六名外籍漁工罹難事件後，再次證明臺灣政府不積極改善外籍漁工處境。

滿地酒瓶！大貨車疑過彎不慎 近萬啤酒瓶甩飛綿延國道

一輛滿載啤酒空瓶的大貨車今天中午12點多行經國道3號和美交流道匝道入口時，疑似因過彎速度太快，造成固定繩斷裂，車上近萬個...

「小黃」覓食遭橡皮筋勒喉傷口深2公分 家畜所緊急救援

嘉義縣家畜疾病防治所6月間獲報，梅山鄉有犬隻遭割喉受傷，派員前往救援並帶回所中治療發現，該犬隻喉嚨、頭皮都遭橡皮筋勒住，...

救雞不成還被民眾投訴 高市消防員喊冤

高雄市一起「特殊」的動物救援案件，消防員到場時發現拯救竟是一隻雞，後僅因消防員未將雞帶走，遭到民眾投訴到消防局，對此，有...

影／砂石車國道內線突拋錨 後方休旅車高速追撞釀1死

國道三號中興路段昨晚發生死亡車禍意外，一輛砂石車疑因拋錨停在內線車道，1分鐘後，由康姓男子駕駛的休旅車疑未及時發現撞上，...

頭份市7旬小貨車司機與機車同向車禍 女騎士倒地殞命

苗栗縣頭份市中正二路今天發生小貨車、機車事故，張姓女騎士倒地頭部受重創，送醫傷重不治，小貨車駕駛羅姓男子酒測值零，車禍原...

熱門新聞

25歲女騎士上班途中疑與小貨車擦撞飛到邊溝 傷重不治

Gogoro傳機密外洩 新北檢兵分多路搜索聲押2離職員工

蔡英文「論文門事件」北檢今傳喚彭文正到庭應訊

蔡英文「論文門事件」挨告 賀德芬拒不出庭等待拘提

右雨刷夾收費單、左雨刷夾違停舉發單 到底能不能停車？

滿地酒瓶！大貨車疑過彎不慎 近萬啤酒瓶甩飛綿延國道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。