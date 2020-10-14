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影／北市七旬翁玩交友軟體遇投資詐騙 8萬存款險飛了！
台北市70歲莊姓老翁玩交友軟體認識一名男子，對方稱有隻股票「保證賺錢」，要莊匯8萬到指定帳戶投資，莊到銀行匯款，行員察覺有異報案，中山分局大直派出所警員邱俊男趕抵，向莊解釋這是常見詐騙手法，最後成功幫他保住這筆錢。
警方調查，莊在通訊軟體認識一名自稱股票交易員的男子，該男向莊兜售股票，謊騙莊保證賺錢，要莊匯8萬到指定帳戶；不過該男指出的股票公司是未上市公司，明顯是假投資真詐騙老梗。
經大直派出所警員邱俊男苦口婆心勸說，莊才相信，最後也感謝邱員幫他保住存款。
中山分局指出，目前詐騙手法又更多樣，尤其是詐騙集團冒充檢警詐欺；檢警傳喚皆有公文，並非簡單致電，呼籲民眾接到疑似電話應撥打165反詐騙專線求證。
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