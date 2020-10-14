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淡水警員多年默默捐助偏鄉弱勢民生物資 低調不願露臉

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水警分局水碓派出所警員吳世彬，日前默默籌募民生物資，被所長黃俊龍察覺他請假是為了運送濟助物資到偏鄉捐贈弱勢團體，於是幫忙向派出所轄內大小宮廟募集更多資源。淡水警分局得知吳世彬持續送愛到偏鄉已3年，打算發布好人好事訊息，他卻很低調只願提供背影和戴口罩的照片。

現年34歲仍單身的吳世彬是淡水本地人，小時候因為父親的建築工程遭人欠款導致負債，僅靠母親經營家庭理髮小生意，辛苦拉拔他跟弟弟2個人長大。吳世彬曾經當過職業軍人4年，後來轉任警職迄今。

日前他從網路得知宜蘭縣有個「幸福轉運站」公告缺乏物資，便主動聯繫、允諾在中秋和國慶連假之間的空檔，親自開車運送物資過去，接著便自掏腰包採購民生用品。

期間意外被所長黃俊龍得知他請假的目的，黃所長深受感動，協助向當地宮廟募集更多乾糧、白米等物資，請吳世彬一併送到宜蘭縣五結鄉交給愛心社團。

吳世彬說，因為小時候窮過，特別能體會生活貧困的艱難，所以發願長大以後若有能力，就要設法多幫助他人，至少不讓弱勢家庭挨餓。他中秋節會默默掏腰包，送紅包給管區內的弱勢家庭、獨居老人，募集物資濟助偏鄉弱勢社團也已經持續3年。

淡水警分局得知同仁發揮愛心默默行善，打算發布好人好事訊息，他卻很低調說：每次送物資幾乎都是自己一個人去，沒有人幫忙拍照啦！勉強找到背影和戴著口罩和所長合影的照片，這樣就好！

淡水警分局水碓派出所員警濟助偏鄉弱勢，獲頒感謝狀。圖／警方提供
淡水警分局水碓派出所員警濟助偏鄉弱勢，獲頒感謝狀。圖／警方提供
淡水警分局水碓派出所警員吳世彬（左）、所長黃俊龍發揮愛心濟助偏鄉弱勢。圖／警方提供
淡水警分局水碓派出所警員吳世彬（左）、所長黃俊龍發揮愛心濟助偏鄉弱勢。圖／警方提供
警員吳世彬常常都是一個人開車送物資去捐贈。圖／警方提供
警員吳世彬常常都是一個人開車送物資去捐贈。圖／警方提供
警員吳世彬常常都是一個人開車送物資去捐贈。圖／警方提供
警員吳世彬常常都是一個人開車送物資去捐贈。圖／警方提供

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