滿地酒瓶！大貨車疑過彎不慎 近萬啤酒瓶甩飛綿延國道

一輛滿載啤酒空瓶的大貨車今天中午12點多行經國道3號和美交流道匝道入口時，疑似因過彎速度太快，造成固定繩斷裂，車上近萬個酒瓶頓時被甩出車外，酒瓶、塑膠箱散落一地，警方暫時封閉道路，將上匝道車輛引導到替代道路，肇事原因還要進一步調查。

這輛載滿空酒瓶的大貨車從和美前往烏日，行和美匝道彎道上，但上匝道沒多久，在左彎時車輛右半部的的酒瓶多箱被甩出去，酒瓶散落一地，不少破損在路面綿延數十公尺，幸好沒有人受傷，國道七隊警方已到場處理，目前還在清掃中。國道警方指出，將依據道路交通管理處罰條例第30條1項2款開罰：「汽車裝載時，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，處汽車駕駛人3000元以上1萬8千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。」

駕駛事後發現右側固定繩斷裂，由於該處彎道時速應再40公里以下，是否因車速過快釀禍還要進一步調查。警方指出，事故發生後立即派遣巡邏車及緩撞車，並通報中區交控調派事故處理小組於後方警戒，目前後方道路暫時封閉，將上匝道車輛引導到替代道路，肇事原因仍需深入調查。

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