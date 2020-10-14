「小黃」覓食遭橡皮筋勒喉傷口深2公分 家畜所緊急救援

嘉義縣家畜疾病防治所6月間獲報，梅山鄉有犬隻遭割喉受傷，派員前往救援並帶回所中治療發現，該犬隻喉嚨、頭皮都遭橡皮筋勒住，傷口深達2公分，獸醫推測是牠咬便當時，被橡皮筋套住頭部，幸好及時治療，目前已經手術縫合恢復良好，並被領養尋獲幸福「狗生」。

家畜所長林珮如表示，流浪犬貓為了生存，會翻咬垃圾，也常有善心人士將未吃完的便當丟棄垃圾桶或放在路旁，供流浪狗貓吃，但其實橡皮筋如果以平行方式束便當盒，流浪犬貓容易將頭套進橡皮筋，家畜所近幾年常收到犬貓遭橡皮筋套頭的類似案例。

林珮如建議，可以橫向方式束便當盒，並做好垃圾分類，以免再次發生遭便當橡皮圈割喉或繫頭情事發生，也提醒民眾應善盡飼主責任，為家中飼養寵物完成絕育，外出時應將犬隻繫上遷繩，不可任意棄養，引發犬隻亂竄造成交通事故等問題，流浪犬問題不能只靠政府部門處理，需要全民一起共同努力。