救雞不成還被民眾投訴 高市消防員喊冤

高雄市一起「特殊」的動物救援案件，消防員到場時發現拯救竟是一隻雞，後僅因消防員未將雞帶走，遭到民眾投訴到消防局，對此，有消防員無奈表示，消防員職務是預防火災、搶救災害、緊急救護，但這是救雞不是「救急」，權責不同外，還反遭投訴。

10月10日國慶日晚上11點多時，高雄市消防局接獲一通，由1999轉來的動物救援案件，指在鳳山區公園街附近的明鳳公園內有「疑似祭拜過後的『開光雞雞隻』」還特別標註「已受攻擊看起來奄奄一息」，結果消防員到場後，沒有按照民眾意思帶走，結果遭到投訴。

據了解，消防局救貓、救狗等動物救援案件，在每天上午8點到晚上11點半期間，是由高雄市府動物保護處負責，晚上11點半後到隔天早上8點，才是由消防局負責；至於那瑪夏、桃源、茂林、六龜、杉林及甲仙6區，全天候由消防局負責。

但這次在「公園抓雞」出勤案件，有消防員頗不滿說，平時救貓救狗，秉持動物也是生命原則，消防員當然義不容辭，但是這次在公園抓雞，並非消防局業務內容，被投訴實在是感到無奈。