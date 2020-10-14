影／砂石車國道內線突拋錨 後方休旅車高速追撞釀1死

國道三號中興路段昨晚發生死亡車禍意外，一輛砂石車疑因拋錨停在內線車道，1分鐘後，由康姓男子駕駛的休旅車疑未及時發現撞上，且撞擊力道太大，車頭幾乎全毀，康男傷重不治；經測，雙方均無酒駕，詳細肇因仍待調查釐清。

警方調查，30歲砂石車駕駛昨晚駕車行經國道3號北上223.1K中興路段，車輛疑故障突然拋錨，連人帶車停在內線車道才1分多鐘，還來不及放置警示標誌，同樣行駛在內線車道、由46歲康男駕駛的白色休旅車就直接從砂石車後方撞上。

據了解，康男是南投地院法官助理，因昨晚加班後行駛國道三號欲返家，行經223.1K北上內線，疑未及時發現車道前方停有砂石車，高速行駛下就直接撞上，而因撞擊力強大，休旅車頭及左側毀損嚴重，車上零件散落一地，現場怵目驚心。

南投縣消防局獲報國道發生車禍事故，當下隨即調派鄰近分隊救護車馳援，砂石車駕駛傷勢輕微無礙，但將康男從車內抬出緊急送醫後，仍因傷重急救無效死亡；而其車禍身亡消息今傳回法院，同仁都相當難過，院內氣氛低迷。