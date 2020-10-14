頭份市7旬小貨車司機與機車同向車禍 女騎士倒地殞命

苗栗縣頭份市中正二路今天發生小貨車、機車事故，張姓女騎士倒地頭部受重創，送醫傷重不治，小貨車駕駛羅姓男子酒測值零，車禍原因及責任，警方進一步調查釐清中。

警方初步調查，羅男（70歲）今天上午7點半左右駕駛小貨車，沿頭市中正二路往東直行，與同向張女（52歲）所騎機車相撞，張女人車倒地，縣政府消防局頭份消防分隊人車趕到，張女頭部受創傷勢嚴重，送為恭醫院急救，延至上午10點37分傷重回天乏術，羅男酒測值零，全案進一步處理中。 苗栗縣頭份市中正二路今天發生小貨車、機車事故，張姓女騎士送醫傷重不治，車禍原因由警方調查釐清。記者范榮達／翻攝