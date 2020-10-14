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右雨刷夾收費單、左雨刷夾違停舉發單 到底能不能停車？
基隆市有名女子把五門轎車停在麗榮皇冠大樓前方「貨車裝卸專用區」，結果右雨刷夾了停車收費單，左雨刷夾了逕行舉發違規單。路人看了不覺納悶，因為合法停車要繳停車費，違規停車要繳罰款，這名女駕駛為何收到兩張單？她到底有沒有違規？
基市府交通處停車管理科長張以正說，這處貨車裝卸專用區限停貨車或客貨兩用車，因為停車管理收費員無法查閱車籍資料，目前的做法是五門轎車停放，視為客貨車開收費單，如果是四門或雙門轎車停放，就改由警方逕行舉發違規停車。
張以正說，這名女子把五門轎車停在貨車裝卸專用區，收費員依規定開單。後來有大貨車要來停放，發現被占用。員警到場查出這輛五門轎車並非客貨兩用車，因此開單舉發。轎車既是違規停車，自然不用繳停車費，當事人可向交通處申訴撤銷停車單。
一輛大貨車12日下午開到基隆市信一路麗榮皇冠大樓前，打算停在貨車裝卸專用區再卸貨，但專用區內停了2輛轎車。前方白色轎車擋風玻璃上有張收費單，後方深色轎車未被開單收費。
大貨車無法順利停車，停在車道影響車流。員警獲報到場，查出白色轎車並非客貨兩用轎車，對兩輛違停轎車都開出逕行舉發單。過了十多分鐘，兩轎轎車駕駛人先後回到停車處，把車開走，讓大貨車順利靠邊停車。
張以正表示，民眾把車停在貨車裝卸專用區、身心障礙車位、孕婦及育有六歲以下兒童者停車位等專用停車位，務必確認駕駛車輛車種是否符合規定，或是有無具備專用識別證件，避免停放時遭舉發，影響自身權益。
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