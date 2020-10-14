馬祖西莒暗夜傳大火 火勢猛烈遇木造房屋整排燒毀

馬祖西莒的青帆村昨（13）日晚間8時30分左右驚傳火警， 一處無人居住舊房舍起火，由於周遭都是木造房屋，加上風勢強勁，火勢一發不可收拾，莒光消防分隊獲報後，趕緊前往搶救，火勢約在9時40分左右控制住，但一整排民房卻付之一炬，具體起火原因，正由連江縣消防局進行後續調查。

昨日晚間8點多莒光鄉公所大樓下方舊市場附近傳出火警，據民眾表示，該處無人居住，甚至打算進行拆除，但卻傳出惡火，當時不少民眾都聽到一聲巨響之後，就出現火苗，莒光消防分隊獲報後，隨即派3部消防車、消防人員及義消前往救火，莒光警察所迅速到場指揮交通，莒光守備大隊及金馬澎分署第一0岸巡隊青帆安檢所，也有 10餘人支援前往滅火。