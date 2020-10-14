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25歲女騎士上班途中疑與小貨車擦撞飛到邊溝 傷重不治
25歲凃姓女子今天上午8點左右騎機車上班途中，在苗栗縣苑裡鎮苗43線道路疑似與鄭姓男子駕駛的小貨車發生擦撞，她彈飛到邊溝旁，傷勢嚴重，消防局救護人員趕到時，凃姓女子已無生命徵象，送醫搶救但已回天乏術 ，車禍發生原因及肇事責任有待檢警調查釐清。
警方初步調查，事故發生在苗43線華陶窯附近路段，當時凃姓女子騎的機車與60歲鄭姓男子的小貨車同方向行駛，雙方發生擦撞，女子彈飛到路邊，疑似撞擊到邊溝石墩失去生命徵象，送醫搶救後在9點10分仍宣告死亡。
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