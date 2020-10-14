開南大學傳大四男同學墜樓 在校品學兼優師生難以置信

位於桃園市的私立開南大學昨天傍晚傳出1名大四男學生墜樓，警消獲報到場將他緊急送醫，但仍因傷重宣告不治，家屬獲報悲慟不已，連夜北上處理後事，據了解，該名男學生品學兼優，上學期成績全班第一，為何突然墜樓原因仍待檢警釐清，校方第一時間也通報教育部，並對全班諮商輔導。

桃園市消防局昨晚6點獲報，開南大學有1名男學生從高處墜落，學校護理師先做初步處置，消防人員到場也接手急救，但學生當時已經失去呼吸心跳、無脈搏，緊急送醫搶救仍因傷重不治。

開南大學表示，第一時間除協助家屬處理後事，學生家長連夜趕赴桃園，今天由檢警做筆錄、相驗，也已經通報教育部，對內則和校方所有主管、教師告知，提醒多加注意有無學生情緒波動起伏，希望能及早發現阻止憾事。

據了解，該名男同學在校期間有接受過情緒諮商輔導、休學過1學期，復學後成績優異，上學期還是全班第一名，班導師也對他讚譽有加，認為他互動良好、熱心助人，突然發生意外令師長、同學都難以接受。

校方也說，將對男同學全班學生予以輔導、諮商，加上季節轉換期間，若有情緒不穩、起伏較大者，也盼老師、同學能留意，並及早向學校求助，校方會安排相關輔導措施。

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