影／惡質！情侶雙載撞飛人 趁亂「包袱款款」快閃肇逃

高雄一對男女今天凌晨騎機車雙載，沿左營華夏路右轉新庄仔路時，擦撞正要過馬路的52歲潘姓男子。潘男傷處滲血、倒地哀嚎，街坊鄰居上前關心。肇事男女趁亂拎走機車廂內貴重物品，便溜到附近超商快閃落跑，徒留肇事白色機車倒在現場；警方目前已掌握肇逃男女身分，正積極追緝中。

警方趕抵事故現場處理，只見1輛白色機車倒地，「鑰匙還插在上頭」，四處詢問街坊。據現場民眾表示，肇事男女曾打開車廂「東西拿一拿就走了」，之後溜到附近超商，就再也沒回到現場處理。路人看不過去，出手協助受傷的潘男，並直呼肇逃男女「惡質」。