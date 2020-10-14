超商店員自導自演假強盜 為逼真右腹劃傷10.5公分

任職台中市太平區萊爾富便利商店洪姓店員因欠債，勾結陳姓友人、吳姓少年，演出「自導自演假強盜」，由吳假扮搶匪，為求演出逼真持刀劃傷洪的右腹10.5公分，搶走新台幣8萬7000元，經警查獲，台中地檢署今天依業務侵占、誣告等罪將洪男及同夥起訴，涉案的吳姓少年由少年法庭裁定收容。

起訴書指出，洪男（27歲）任職於黃女所經營位於太平區的萊爾富便利商店，因債務問題需款孔急，與陳男（22歲）、吳姓少年謀議，利用他值班時，由吳假扮搶匪，侵占洪便利商店現金，於6月19日凌晨，由洪先將準備好的小刀及安全帽交給陳，再由陳交付給吳。

同日凌晨，吳姓少年換裝戴上安全帽及口罩後，前往便利商店，假裝欲強盜洪便利商店現金，洪即配合演出，為顯真實性，洪先手持鋁棒佯裝抵擋，再由吳姓少年持刀劃傷洪的右腹部，造成洪右腹壁10.5公分撕裂傷。

接著，洪男將事先準備好的牛皮紙袋，內有現金新台幣8萬7000元，交付給吳姓少年，吳騎機車離去，先前往中市東區旱溪夜市從牛皮紙袋抽出1000元，交付給陳，再將其餘款項全交付給洪。