影／2歲童走丟堅強賣萌 急壞小姊姊崩潰痛哭警助送回

台中市第一警分局西區所11日巡邏時，接獲民眾通報，有一名2歲男童疑似走失，警員上前關心詢問時，男童無法說出自己的名字，警員研判男童是居住在走失國小的附近，因此抱著男童沿街詢問，幸好沒隔多就，男童的張姓母親就騎車載著就讀國小的女兒趕到，女童看到走失的弟弟時，終於卸下心頭大石，放聲大哭，但男童卻一臉冷靜，看著警員與母親賣萌，兩相對照讓警員與張女莞爾。

台中市第一警分局西區派出所警員陳彥宇、侯世宏11日中午12時30分許獲報，忠信國小前有一名年約2歲的男童走失了，又無法說出自己的名字，警方獲報後立即前往了解。到達現場後，一名熱心民眾向警方表示原本自己要去搭車，看見男童獨自從對面馬路過來，也不見其他大人在身邊，因此趕緊撥電話報警，請警方協助。

警方到場詢問男童姓名，但因男童年紀還小，只會回答「麻麻」，警員見男童無法清楚表達，警員詢問「叔叔抱你去找媽媽好不好」，男童一聽到媽媽，馬上點頭說「好」。

警員研判男童年紀小，不可能走離住家太遠，因此沿街詢問，幸好在沿街尋找男童住處時，張姓女子（36歲）就騎車載著就讀國小的女兒前來。

張女向警方表示，她是男童的母親，機車上女童一看到走失的弟弟終於出現，也卸下壓力，放聲大哭，但男童不知姊姊為何而哭，一臉傻萌，也讓在場人士笑了出來。

張女表示，原本要帶男童出門接姊姊下課，男童趁自己不注意時就獨自下樓，載著女兒在附近已尋找一陣子，正要去派出所報案的路上竟然就看到警方帶著自己的兒子，實在慶幸。