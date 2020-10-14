英國華裔高富帥帳號遭凍結 需要屏東婦女出錢「激活」

屏東市一名50歲張姓婦人，日前在臉書認識一名自稱英國富商的華裔男子Vincent．Huang（文森．黃）。文森文森不斷使出感情攻勢，取得張婦信任，隨後以，帳戶遭凍結為由，向她索取6萬3千元來「激活」帳戶。所幸，張婦匯款時，銀行人員與員警即時勸阻才順利阻詐。

據了解，張姓婦人日前在臉書認識一名自稱英國富商的華裔男子Vincent．Huang（文森．黃），相識期間，兩人互動頻繁，文森也不斷使出感情攻勢，逐漸取得張的信任。

直到某天，文森表示，在義大利做鑽油平台石油生意，在英國的國銀行帳戶遭凍結，希望能向她索取1700元英鎊（約6萬3千台幣）來「激活」帳戶。

當下張姓婦人不疑有他，便答應在8日上午依照指示到台灣銀行屏東銀行匯款。過程中，張婦在櫃檯前，不斷滑手機，還將6萬3千元現金放在櫃台上，並向銀行人員表示，要趕快「激活」朋友的銀行帳號。

在張婦不斷催促之下，一旁員警察覺有異，便上前關心。張姓婦人向警方供稱，要匯錢給在義大利工作的英國朋友。經銀行人員查證，發現匯款地竟然是大陸某銀行，並且與張婦所轉述的情形並不合理。

對此，銀行人員表示，銀行帳戶沒有所謂「激活」，再者，即使帳戶遭凍結，也不能繳錢「激活」。警方也再三向張婦解釋，「激活」不僅非銀行用語，也不是台灣常見字眼，而且這是詐騙集團常用手法，因此，極力勸她不能匯錢。

經員警與銀行人員等5人，在櫃台前馬拉松式輪番勸阻張姓婦人，才讓張婦認清這是一場假高富帥的網路交友詐騙，同時感謝警方與銀行人員的幫忙，才能保住現金不受騙上當。