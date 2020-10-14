聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市消防勤務4分鐘1次救護最多 捕蜂抓蛇為民服務其次
台北市主計處表示，根據消防局統計數據，台北市今年1月至8月北市消防人員出勤次數共計8.6萬次，平均約每4分鐘出勤1次，其中以救護服務占87.0%最多，其次為為民服務占11.4%。
主計處表示，依照消防局接獲民眾通報統計，今年1月至8月，北市消防人員出勤計8.6萬次，平均每日出勤352次，約每4分鐘出勤1次，各出勤類別，救護服務7.5萬次占87.0%最多，為民服務9802次，占11.4%次之。
消防局表示，若進一步觀察，救護服務中，由具救護技術員資格之消防人員，出動救護車輛所執行之急救送醫計6.2萬人次，其中以急病送醫2.7萬人次，占44.3%為大宗；車禍受傷送醫1.5萬人次占24.1%居次；另外，分析同期為民服務項目，以捕蜂、抓蛇出勤計5867次為主占59.9%，其次為冒煙、警鈴響出勤計1834次占18.7%，至因民眾受困出勤計637次，則居第3占6.5%。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言