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北市消防勤務4分鐘1次救護最多 捕蜂抓蛇為民服務其次

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導

台北市主計處表示，根據消防局統計數據，台北市今年1月至8月北市消防人員出勤次數共計8.6萬次，平均約每4分鐘出勤1次，其中以救護服務占87.0%最多，其次為為民服務占11.4%。

主計處表示，依照消防局接獲民眾通報統計，今年1月至8月，北市消防人員出勤計8.6萬次，平均每日出勤352次，約每4分鐘出勤1次，各出勤類別，救護服務7.5萬次占87.0%最多，為民服務9802次，占11.4%次之。

消防局表示，若進一步觀察，救護服務中，由具救護技術員資格之消防人員，出動救護車輛所執行之急救送醫計6.2萬人次，其中以急病送醫2.7萬人次，占44.3%為大宗；車禍受傷送醫1.5萬人次占24.1%居次；另外，分析同期為民服務項目，以捕蜂、抓蛇出勤計5867次為主占59.9%，其次為冒煙、警鈴響出勤計1834次占18.7%，至因民眾受困出勤計637次，則居第3占6.5%。

台北市主計處表示，根據消防局統計數據，台北市今年1月至8月北市消防人員出勤次數，平均約每4分鐘出勤1次，其中救護服務占87.0%最多，其次為為民服務占11.4%。本報資料照片
台北市主計處表示，根據消防局統計數據，台北市今年1月至8月北市消防人員出勤次數，平均約每4分鐘出勤1次，其中救護服務占87.0%最多，其次為為民服務占11.4%。本報資料照片

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