北市消防勤務4分鐘1次救護最多 捕蜂抓蛇為民服務其次

台北市主計處表示，根據消防局統計數據，台北市今年1月至8月北市消防人員出勤次數共計8.6萬次，平均約每4分鐘出勤1次，其中以救護服務占87.0%最多，其次為為民服務占11.4%。

主計處表示，依照消防局接獲民眾通報統計，今年1月至8月，北市消防人員出勤計8.6萬次，平均每日出勤352次，約每4分鐘出勤1次，各出勤類別，救護服務7.5萬次占87.0%最多，為民服務9802次，占11.4%次之。